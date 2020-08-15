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Тепло здешевшає на 1%, гаряча вода - на 9%: тарифи КП «Теплоенерго» трохи знижено

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 304

 

Знижений тариф на гарячу воду почне діяти за умови укладення нових договорів; а на опаленя - з початку опалюального сезону

Виконком Кременчуцької міськради на своєму засіданні 14 серпня ухвалив рішення про встановлення нових тарифів комунальному підприємству «Теплоенерго». Теплова енергія подешевшає для населення на 1,3%;  постачання гарячої води - на 9,1% порівняно з чинним тарифом від 17.10.19 р. Проте більшість мешканців платить нині за завищеним тарифом, і зниження для цих абонентів буде більш суттєвим (див. таблицю та пояснення о неї).


Послуга з постачання гарячої води, обрахована за новою методикою, коштуватиме однаково для абонентів з рушникосушаркою та без рушникосушарки.


Як змінилися тарифи для населення (з урахуванням ПДВ)

Послуга

Тариф-1 (за старими угодами)

Тариф-2 (за новими угодами)

Новий тариф

Зниження (до Тарифу-1)

Зниження (до Тарифу-2)

Постачання теплової енергії (Гкал, з лічильником)

1 949,29 грн

1 799,94 грн

1 775,78 грн

173,51 грн

24,16 грн

8,9%

1,3%

Постачання гарячої води (м³)

113,02 грн

108,08 грн

98,28 грн

14,74 грн

9,8 грн

13%

9,1%

 

Наразі у місті для абонентів КП «Теплоенерго» фактично діють два різні тарифи на постачання теплової енергії та гарячої води для населення. Який саме тариф діє у багатоквартирному будинку – це залежить від того, чи уклали співвласники нові договори з КП «Теплоенерго» на постачання теплової енергії та гарячої води, як це передбачає Закон «Про житлово-комунальні послуги».


Тому у нашій таблиці використані такі позначення:


Тариф-1 – діючий за старими угодами (для тих, хто не укладав нові). Цей тариф (завищений, у якому закладена висока ціна на газ) діє з 1.01.19 року і понині – до того моменту, як мешканці укладуть нові угоди.


Тариф-2 – діючий за новими угодами. Ці тарифи були затверджені рішенням виконкому у жовтні 2019 року та введені в дію на строк з 17.10.2019 р. по 30.09.2020 р.


За повідомленням пресслужби мерії, нові тарифи на постачання гарячої води набувають  чинности влітку за умови укладення нових договорів з КП «Теплоенерго» (на даний час нові угоди з підприємством уклали співвласники лише 8 будинків). Тарифи на теплопостачання набувають чинності з  початку нового опалювального сезону.


Нагадаємо, раніше виконком знизив тариф на покупне тепло для КП «Теплоенерго» від ПАТ КВБЗ

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Корреспондент.net
Теги: Теплоенерго тепло гаряча вода
компанія «Інтера Люкс»
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