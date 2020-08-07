Виконком знизив тариф на виробництво теплової енергії для ПАТ КВБЗ у середньому на 14%

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Виконком Кременчуцької міської ради 7 серпня ухвалив рішення «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» (від ТЕЦ підприємства).

Начальник управління економіки виконкому Микола Здойма повідомив, що тарифи на виробництво ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» знижуються для різних груп споживачів так:

тариф на виробництво для населення - на 17,49%

тариф для бюджетних організацій - на 11,4%

для інших споживачів - на 13 %.

Рішення опубліковане на сайті виконкому. Відповідно до нього нові тарифи на виробництво тепла встановлюються на наступний опалювальний сезон: 01.10.2020 р. до 30.09.2021р.

Вони складають:

для потреб населення – 929,64 грн/Гкал (проти нинішніх 1132 грн);

для потреб релігійних організацій – 923,86 грн/Гкал (проти 1194,67 грн);

для потреб бюджетних організацій – 930,55 грн/Гкал (проти 1049,83 грн);

для потреб інших споживачів (крім населення) – 953,68 грн/Гкал (проти 1095,65 грн).

Тариф на виробництво для КВБЗ – це лише частина тарифу на тепло та гарячу воду для споживачів. Адже послуги ці надає КП «Теплоенерго», яке купує теплову енергію у вагонобудівного заводу для потреб Раківки. Тож наступним кроком має бути зниження тарифу КП «Теплоенерго» у зв’язку зі зменшенням витрат на покупне тепло.

На підприємстві вже теж оприлюднили інформацію про намір змінити тариф, але не набагато.



