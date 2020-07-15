Кременчуцьке «Теплоенерго» зовсім трохи знизить тарифи на опалення та гарячу воду

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Розрахунок зробили вдруге, оскільки змінилася методика, і тепер знижка не така приємна, як у першому варіанті тарифів

Комунальне підприємство «Теплоенерго» на своєму сайті повідомило про намір знизити тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання.





Послуга з постачання гарячої води, обрахована за новою методикою, коштуватиме однаково для абонентів з рушникосушаркою та без рушникосушарки.





Як зміняться тарифи для населення (з урахуванням ПДВ)

Послуга Тариф-1 (за старими угодами) Тариф-2 (за новими угодами) Проєкт тарифу Зниження (до Тарифу-1) Зниження (до Тарифу-2) Постачання теплової енергії (Гкал, з лічильником) 1 949,29 грн 1 799,94 грн 1 775,78 грн 173,51 грн 24,16 грн 8,9% 1,3% Постачання гарячої води (м³) 113,02 грн 108,08 грн 98,28 грн 14,74 грн 9,8 грн 13% 9,1%

Наразі у місті для абонентів КП «Теплоенерго» фактично діють два різні тарифи на постачання теплової енергії для населення. Який саме тариф діє у багатоквартирному будинку – це залежить від того, чи уклали співвласники нові договори з КП «Теплоенерго» на постачання теплової енергії та гарячої води, як це передбачає Закон «Про житлово-комунальні послуги».





Тому у нашій таблиці використані такі позначення:





Тариф-1 – діючий за старими угодами (для тих, хто не укладав нові). Цей тариф (завищений, у якому закладена висока ціна на газ) діє з 1.01.19 року і понині – до того моменту, як мешканці укладуть нові угоди. Переважна більшість абонентів КП «Теплоенерго» не уклала нові договори. Для них, нагадаємо, протягом опалювального сезону щомісячно коригувалася сума в платіжках залежно від ціни на газ. Наразі дія урядової постанови про коригування скасована, і споживачі платять за гарячу воду за завищеним тарифом.





Тариф-2 – діючий за новими угодами. Ці тарифи були затверджені рішенням виконкому у жовтні 2019 року та введені в дію на строк з 17.10.2019 р. по 30.09.2020 р. На даний час нові угоди з КП «Теплоенерго» уклали співвласники лише 6 будинків.









У таблиці (залежно від вашого тарифу) ви можете побачити суму та відсоток зниження.





Що вплинуло на зміну тарифів

Як пояснює адміністрація КП «Теплоенерго», на зміну тарифів комунального підприємства «Теплоенерго» вплинули такі фактори:





1) Зменшення витрат на паливо в цілому на 9,5 % пов’язане із зниженням тарифу на газ та його транспортування, тоді як зросли витрати на його розподіл. Тариф на газ знижений на 9,9%:

так, тариф на газ, врахований в діючому з 17.10.2019 р. тарифі (Тариф-2) складає за 1000 куб м 4493,64 грн (без ПДВ)

(без ПДВ) в плановому тарифі – 4048,49 грн (без ПДВ).

Знижений на 21,0% тариф на транспортування газу. Проте тариф на розподіл газу зріс на 31,7%.





2) Зменшення витрат на покупну теплову енергію на 4,9%, пов’язане із зниженням тарифу ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».









3) Зменшення витрат на електричну енергію на 42,5.





4) Зростання витрати на воду та водовідведення для технологічних потреб на 24,4% за рахунок збільшення тарифів на воду - на 24,7%, на водовідведення на 15,8%. Відповідно, зросли витрати на придбання води для послуги з постачання гарячої води.





5) Зниження витрати на матеріали на 5,2%.





6) Збільшення витрат на оплату праці КП «Теплоенерго» зросли лише на 5% (у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму). У зв’язку із фінансовими труднощами на підприємстві підвищення прожиткового мінімуму було відтерміновано на 6 місяців (перенесено з 01.12.2019р. на 01.06.2020 р.).





7) Зростання витрати на амортизацію на 15,2% у зв’язку із придбанням та введенням в експлуатацію нових основних засобів.





8) Зростання інших витрати КП «Теплоенерго» на 16,8%. До інших витрат при розрахунку тарифу були включені витрати на ремонт підрядним способом, ремонт комп’ютерної техніки, послуги зв’язку, обслуговування обладнання зі сторони, орендна плата, вивезення відходів, аудиторські послуги, виконавчий збір, послуги банків, податки, витрати на утримання будівель та інші.





9) Врахування понесених підприємством втрат в сумі 9,16 млн грн (різниця в тарифах). При розрахунку тарифів були включені втрати, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та оприлюднення, а також втрати, що виникли в період часового розриву між датами введення тарифів ПАТ КВБЗ та КП «Теплоенерго» у зв’язку із підвищенням вартості газу.





10) Із тарифу вилучені невикористані кошти інвестпрограм (на 2018 рік та 2019 рік) в розмірі 13,9 млн грн . Також зі структури тарифів вилучені та окремо розраховані витрати на абонентське обслуговування.





Зазначимо, що КП «Теплоенерго» оприлюднює проєкт нових тарифів повторно. Раніше підприємство повідомляло про намір знизити тарифи червні цього року. При цьому зниження (відповідно до попереднього проєкту) мало бути набагато суттєвішим: на опалення на 20% та гарячу воду – на 24% (порівняно з тарифами за новими угодами). Проте підприємство «відкликало» цей проєкт тарифів та скасувало відкриті слухання по ньому, посилаючись на те, що Кабмін змінив методику розрахунку тарифів.





Зараз оприлюднений другий варіант тарифів – відповідно до нової методики, і він не такий приємний, як перший, бо зниження в підсумку несуттєве.