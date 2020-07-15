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Надзвичайні новини

На Петрівці горіла квартира: постраждав господар, сусідів евакуювали

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 830

 

З вогнем боролися 20 пожежних

16 липня у Кременчуці горіла квартира у пров. Ціолковського, повідомляє пресслужба ДСНС.


Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку «101» о 07.15.


Через сильне задимлення вогнеборці, які прибули на виклик, працювали у апаратах захисту органів дихання.


Внаслідок пожежі господар квартири отримав опіки ніг та був направлений до місцевої лікарні. Рятувальники евакуювали 5 мешканців сусідніх квартир.


Пожежу локалізували о 8.18, а о 10.03 – ліквідовали на площі 24 кв. м.


До гасіння залучалися 20 чоловік особового складу 14-ї та 16-ї державних пожежно-рятувальних частин та 4 одиниці техніки.


Причина пожежі наразі встановлюється.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Петровка Пожежа пожар
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