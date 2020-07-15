На Петрівці горіла квартира: постраждав господар, сусідів евакуювали

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16 липня у Кременчуці горіла квартира у пров. Ціолковського, повідомляє пресслужба ДСНС.





Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку «101» о 07.15.





Через сильне задимлення вогнеборці, які прибули на виклик, працювали у апаратах захисту органів дихання.





Внаслідок пожежі господар квартири отримав опіки ніг та був направлений до місцевої лікарні. Рятувальники евакуювали 5 мешканців сусідніх квартир.





Пожежу локалізували о 8.18, а о 10.03 – ліквідовали на площі 24 кв. м.





До гасіння залучалися 20 чоловік особового складу 14-ї та 16-ї державних пожежно-рятувальних частин та 4 одиниці техніки.





Причина пожежі наразі встановлюється.



