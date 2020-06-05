Кременчуцьке «Теплоенерго знизить тарифи на опалення на 20% та гарячу воду – на 24%

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Комунальне підприємство «Теплоенерго» повідомило про намір знизити тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання. Розрахунки вже є, і вони подані на затвердження виконкому. На своєму офіційному веб-порталі підприємство наводить розрахунки без ПДВ, проте ТЪ (для зручності) перерахував кінцевий тариф для населення. Розрахунки для абонентів без теплових лічильників (на 1 кв м) наразі поки що не повідомляються.





Послуга з постачання гарячої води, обрахована за новою методикою, коштуватиме однаково для абонентів з рушникосушаркою та без рушникосушарки.





Як зміняться тарифи для населення

Послуга Чинний тариф*, грн Плановий тариф, грн Зниження, грн Зниження, % Постачання теплової енергії (Гкал, з лічильником) 1 799,94



1 432,39 367,55 20,4% Постачання гарячої води (м³) 108,09 81,7 26,39 24,4%

* Чинні тарифи були затверджені рішенням виконкому у жовтні 2019 року та введені в дію на строк з 17.10.2019 р. по 30.09.2020 р. Проте вони діяли лише для тих споживачів, які уклали нові угоди з КП «Теплоенерго» відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (на даний час такі угоди уклали співвласники лише 6 будинків).





Натомість для переважної більшості населення протягом усього опалювального періоду 2019-2020 років діяли «старі» (більш високі) тарифи на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води. Тож фактичне зниження після введення нових тарифів «Теплоенерго» в дію буде ще суттєвішим.





Так, опалення (з лічильником) коштувало 1 949,29 грн (з ПДВ), тож майбутнє зниження порівняно з цим тарифом складе 26,5%.

Гаряча вода (з рушникосушаркою) коштує 113,02 грн за 1 куб м, майбутнє зниження – на 27,7%; без рушникосушарки – на 22,5%.

Знизиться на 8% і тариф на транспортування для ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

На зміну тарифів комунального підприємства «Теплоенерго» вплинули такі фактори:





1) Зменшення витрат на паливо на 44,6 % пов’язане із зниженням тарифу на газ та його транспортування. Тариф на газ знижений на 50,6% (тариф на газ, врахований в тарифі, що затверджений у жовтні 2019 року, становить 4493,64 грн. без ПДВ, в плановому – 2275,72 грн. без ПДВ. Тариф на транспортування природнього газу також знижений на 21 %. Водночас, тариф на розподіл газу зріс на 31,7%.





2) Зменшення витрат на покупну теплову енергію на 29,6%, пов’язане із зниженням тарифу ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».





3) Зменшення витрат на електричну енергію на 4,8%.





4) Витрати на воду та водовідведення для технологічних потреб зросли на 24,4% за рахунок збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення.





5) Витрати на матеріали та інші матеріальні витрати, закладені в тарифі знизилися на 5,2%.





6) Зросли витрати на оплату праці на 5 % і нарахування єдиного соціального внеску. Зростання пов’язане із збільшенням прожиткового мінімуму відповідно до ЗУ «Про державний бюджет на 2020 рік.





7) Витрати на амортизацію зросли на 15,2% у зв’язку із придбанням та введенням в експлуатацію нових основних засобів.





8) Інші витрати КП «Теплоенерго» зросли на 17,6%. До інших витрат при розрахунку тарифу були включені витрати на ремонт підрядним способом, ремонт комп’ютерної техніки, послуги зв’язку, обслуговування обладнання, орендна плата, вивезення відходів, аудиторські послуги, послуги банків, податки, витрати на утримання будівель та інші.





9) Відповідно до п. 4 рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області № 1658 від 10.12.2018 р. при розрахунку тарифів були включені втрати, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та оприлюднення, а також втрати, що виникли в період часового розриву між датами введення тарифів ПАТ «КВБЗ» та КП «Теплоенерго» у зв’язку із підвищенням вартості газу в розмірі 9 164,12 тис.грн.





10) Відповідно до п. 6.9. Постанови НКРЕКП № 1059 від 31.08.2017 були вилучені зі структури тарифів невикористані кошти інвестиційної програми на 2018 рік в розмірі 5,2 млн грн та інвестиційної програми на 2019 рік в розмірі 8,66 млн грн.





Структуру тарифів можна завантажити тут.





До розрахунку тарифів не ввійшла плата за абонентське обслуговування, передбачена Законом про ЖКП для тих споживачів, які укладуть індивідуальні договори – вона буде окремим платежем.





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