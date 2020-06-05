Чотири роки тюрми отримав житель Полтавщини, який повідомив про фейкову підготовку вибуху

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Наприкінці травня Глобинський районний суд виніс вирок по справі, відкритій за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Раніше судимий чоловік по цій же статті увечері 23 березня цього року зателефонував на «102» та повідомив про підготовку вибуху в магазині «АТБ», що на вулиці Виноградній у місті Глобине. Поліцейські оглянули супермаркет, у результаті інформація не підтвердилася.





В судовому засіданні обвинувачений свою вину у зазначеному злочині визнав повністю.





Суд затвердив угоду про визнання винуватості та визнав чоловіка винним. Покарання - 4 роки позбавлення волі. До призначеного терміну частково приєднали невідбуту частину покарання за попереднім вироком Миргородського міськрайонного суду від 06.12.2019 року. Остаточне покарання - 4 роки 1 місяць позбавлення волі. Початок строку відбування покарання рахувати з дня взяття під варту, тобто з 24 березня.





З текстом вироку можна ознайомитися тут.