Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 05.06.2020 09:30
Підтверджені:
Україна25964
Кременчук110
Хворі:
Україна13830
Кременчук4
Одужало:
Україна11372
Кременчук102
Померло:
Україна762
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні у 463 осіб виявили коронавірус

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 478

 

Інфікувалося вже 27462 людей

Станом на 8 червня в Україні 27 462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Померло 797 людей, 12195 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 463 нові випадки, - інформує МОЗ України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1150 випадків;
  • Волинська область — 1079 випадків;
  • Дніпропетровська область — 971 випадок;
  • Донецька область — 231 випадок;
  • Житомирська область — 897 випадків;
  • Закарпатська область — 1386 випадків;
  • Запорізька область — 496 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1582 випадки;
  • Кіровоградська область — 559 випадків;
  • м. Київ — 3490 випадків;
  • Київська область — 1812 випадків;
  • Львівська область — 2162 випадки;
  • Луганська область — 54 випадки;
  • Миколаївська область — 309 випадків;
  • Одеська область — 1002 випадки;
  • Полтавська область — 274 випадки;
  • Рівненська область — 2071 випадок;
  • Сумська область — 193 випадки;
  • Тернопільська область — 1294 випадки;
  • Харківська область — 1287 випадків;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 518 випадків;
  • Чернівецька область — 3698 випадків;
  • Черкаська область — 469 випадків;
  • Чернігівська область — 299 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
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