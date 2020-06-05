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Під час посадки в поїзд українці можуть користуватися електронними документами

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 466

 

Здійснити посадку можна за цифровими документами в мобільному застосунку «Дія»

Здійснити посадку в пасажирський поїзд можна за цифровими документами в мобільному застосунку «Дія»: ID-карткою, посвідченням водія або закордонним паспортом. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.


Документ у застосунку буде доступним офлайн, але важливим фактором при звіренні даних є дата останнього оновлення документа.

Уточнюють, що цифровий документ не вважається чинним у разі відсутності фото або технічних проблем. Тоді пасажиру необхідно буде пред’явити звичайний документ, що посвідчує особу.


Також не можна використовувати скріншот документа в «Дії».


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Дія Укрзалізниця
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