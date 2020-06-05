«Кремінь-АТО» взяв курс на схід та розписав мирову з полтавцями

Сьогодні, 17:48 Переглядів: 6

Спека та неможливість підготовки під час карантину вдалося в знаки





















































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 8 червня, футболісти-ветерани російсько-української війни «Кремінь-АТО» стартували у Кубку Героїв АТО 2020 в дивізіоні Схід. Кременчужани у спеку на рідному стадіоні «Кремінь-Арена» змагалися з полтавською командою «Полтава-АТО». У важкому двобої команди розписали мирову.





Гра пройшла під девізом нереалізованих моментів. Чи то свою роль зіграла не зіграність після карантину, чи неймовірна спека, чи то фортуна відвернулася, але кременчужанам, як і полтавцям не вистачало удару на завершальній стадії, щоб забити переможний гол.









Вже на початку гри «Кремінь-АТО» потужним ударом пробив прямо у руки воротарю суперників. До перерви команди обмінялися моментами. Полтавці намагалися забити після карколомної контратаки, але надійно зіграв наш голкіпер. За хвилину господарі потужним ударом пробили у нижній лівий кут – безрезультатно.





У другому таймі градус напруження не спадав й команди влаштовували гойдалки. «Кремінь-АТО» створив кілька небезпечних моментів біля воріт суперника: пробили вище воріт та в сутичці з воротарем мали шанс забити у пусті ворота, проте матч так і залишився грою нереалізованих моментів.





Таким чином, команди у першому матчі нового сезону розписали мирову – 0:0.





Варто зауважити, що гравці обох команда вийшли на поле майже без підготовки, адже карантинні обмеження далися в знаки. Плюс третій рік поспіль кременчуцька команда «кочує» між дивізіонами, раніше «Кремінь-АТО» виступав у групі Центр, минулого сезону в дивізіоні Південь, а цього річ взяв курс на Схід.

У групі Схід виступають: «Кремінь-АТО», «Полтава-АТО», Схід НГУ, Центр НГУ, «Харків-АТО», «Слобожанщина», «Дніпро-АТО», Ветерани АТО Дніпра.

З чим пов’язані такі зміни та як команда стартувала у змаганнях «Телеграф» поцікавився у керівника громадської організації «Футбольний клуб «Кремінь-АТО» Юрій Шабальник.





- Команда лише минулого тижня дізналася про відновлення змагань. Гравці тренувалися, були в формі. Сьогодні сонце, спека, було багато шансів забити, але удача поки не на нашому боці.





- Карантин вплинув на ваші тренування?

- Звичайно, всі стадіони були закриті й бігати у великій кількості не можна було.





- Перед цією грою була можливість провести кілька тренувань?

- Ні, не було.





- Відчувається навантаження після карантину?

- Так, відчувається навантаження й не зіграність.





- «Кремінь-АТО» раніше грав у групі Південь, зараз взяли курс на Схід. З чим це пов’язано?

- Поміняли групу. Зараз граємо з Харковом, Полтавою та Дніпром. Рішення про зміну групи прийнято у Києві.





- Чи переглядали рівень суперників, рівень команд у групі Схід?

- Поки не було часу проаналізувати суперників.

Календар змагань лише формують й незабаром ми дізнаємося наступного суперника «Кремінь-АТО». Нагадаємо, що після завершення другого кола 3-4 команди за сумою очок зіграють у фінальному турнірі, який відбудеться у Києві.