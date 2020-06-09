«Укртранснафта» вперше транспортує «легку техаську» нафту в Кременчук

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7 червня «Укртранснафта» вперше транспортувала «легку техаську» нафту - 𝗪𝗲𝘀𝘁 𝗧𝗲𝘅𝗮𝘀 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗲 (𝗪𝗧𝗜), яка 20 травня прибула в Одеський морський торговий пост. Про це йдеться на сторінці компанії в Facebook.





Після перевірки якісних показників сировини, компанія розпочала її прийом до нафтотранспортної системи для подальшого транспортування на потужності Кременчуцького нафтопереробного заводу. «Легка техаська» транспортуватиметься нафтопроводом «Одеса-Кременчук».





Нагадаємо, у липні минулого року «Укртранснафта» вперше транспортувала на Кременчуцький НПЗ американську нафту сорту Bakken, а 26 листопада 2019 року вперше почала прийом до нафтотранспортної системи нафти сорту El Sharara (лівійська нафта).



