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«Укртранснафта» вперше транспортує «легку техаську» нафту в Кременчук

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 1 067 Коментарів: 2

«Легка техаська» транспортуватиметься нафтопроводом «Одеса-Кременчук»

7 червня «Укртранснафта» вперше транспортувала «легку техаську» нафту - 𝗪𝗲𝘀𝘁 𝗧𝗲𝘅𝗮𝘀 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗲 (𝗪𝗧𝗜), яка 20 травня прибула в Одеський морський торговий пост. Про це йдеться на сторінці компанії в Facebook.


Після перевірки якісних показників сировини, компанія розпочала її прийом до нафтотранспортної системи для подальшого транспортування на потужності Кременчуцького нафтопереробного заводу. «Легка техаська» транспортуватиметься нафтопроводом «Одеса-Кременчук».


Нагадаємо, у липні минулого року «Укртранснафта» вперше транспортувала на Кременчуцький НПЗ американську нафту сорту Bakken, а 26 листопада 2019 року вперше почала прийом до нафтотранспортної системи нафти сорту El Sharara (лівійська нафта).


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Автор: Руслана Горгола
Теги: НПЗ нефть Укртатнафта Укртранснафта

Коментарі: 2

545
LYuSIYa:
Сьогодні, 10:03

Американська нафта двох сортів за бросовою ціною, лівійська нафта. Скорочення транспортного цеху. Збільшення переробки до 5 млн. тон... Невже зарплатню підвищать хоча б до того, що Ляпка сказав, що ми вже одержуємо по 16 тисяч на руки? А то у Хоменка з кожним роком росте, вже більше 55 тисяч, а робітники х.... обіцянки смокчуть! Смажте хлопці, риба буде!!!


8 0
3 809
zzzzzz:
Сьогодні, 16:06

Цитата: LYuSIYa
Скорочення транспортного цеху
это только начало. Цех Связи, 10 цех киповцы. походу все это будет выведено из штата завода.Соединение штата нескольких установовок на одном производстве, с одним начальником механиком и одними операторами.Всё интереснее становится.


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