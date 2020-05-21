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Одесский порт принял танкер с первой в Украине партией «легкой техасской» нефти для Кременчугского НПЗ

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 706 Коментарів: 3

Сырье этой марки используется в основном для производства бензина

20 мая Одесский морской порт принял танкер UMLMA, который доставил 76 430 тонн «легкой техасской» нефти из США, сообщает пресс-служба порта. В роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.


«Поздно вечером 20 мая в Нефтяную гавань был заведен и поставлен к причалу танкер UMLMA (длина 244 м, флаг Катара), который доставил в Украину 76 430 тонн нефти, добываемой на американском континенте. Порт отправки - Недерленд, Техас», - говорится в сообщении.


В отличие от предыдущих танкеров, которые привозили нефть сорта Bakken, на танкере UMLMA в Украину впервые завезена партия так называемой «легкой техасской» нефти - West Texas Intermediate (WTI). Сырье этой марки используется в основном для производства бензина. На нефть сорта WTI и подобные ей сорта традиционно высокий спрос в США и Китае.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: НПЗ нефть

Коментарі: 3

351
Pereselenets:
Сьогодні, 17:01

Нефть дешевеет, пропан-бутан на заправках дорожает...


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138
Чувааак:
Сьогодні, 17:07

Цитата: Pereselenets

Нефть дешевеет, пропан-бутан на заправках дорожает...

логіка і аналітика - то не ваше, ібо знали б що попит впливає на ціну. Кількісь активних авто зараз більше ніж то було як то місяць занад, коли вартість пропану падала. А ось на повну запрацює транспорт - ціна ще більше підніметься


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144
X-YZ:
Сьогодні, 17:26

и бенз погнал вверх))



Цитата: Чувааак
логіка і аналітика - то не ваше
и не ваше тоже))

цена зависит от колличества добычи в рассчёте по годам и стоимости хранения по сезону.

 

Если США аж уже нам привезли - то кто-то мутанулся, тут ничего выгодного нет.

 

"Цена зависит от спроса" - цитата. Не зависит. Хоть бенз по 29 грн, хоть по 19 грн хоть по 59 грн - его будут покупать. Дорогой и сложнейший технологический процесс - остановить добычу. А хранят его уже в танкерах в море. Это тоже дорого.

 

Цена не поднимется пока не будет восстановлено потребление керосина и дизеля. Потому что бензин на занимает основной доли производства от нефти.


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