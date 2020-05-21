Одесский порт принял танкер с первой в Украине партией «легкой техасской» нефти для Кременчугского НПЗ

Сырье этой марки используется в основном для производства бензина
20 мая Одесский морской порт принял танкер UMLMA, который доставил 76 430 тонн «легкой техасской» нефти из США, сообщает пресс-служба порта. В роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
В отличие от предыдущих танкеров, которые привозили нефть сорта Bakken, на танкере UMLMA в Украину впервые завезена партия так называемой «легкой техасской» нефти - West Texas Intermediate (WTI). Сырье этой марки используется в основном для производства бензина. На нефть сорта WTI и подобные ей сорта традиционно высокий спрос в США и Китае.