Одесский порт принял танкер с первой в Украине партией «легкой техасской» нефти для Кременчугского НПЗ

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 706 Коментарів: 3

Сырье этой марки используется в основном для производства бензина

20 мая Одесский морской порт принял танкер UMLMA, который доставил 76 430 тонн «легкой техасской» нефти из США, сообщает пресс-служба порта. В роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.





«Поздно вечером 20 мая в Нефтяную гавань был заведен и поставлен к причалу танкер UMLMA (длина 244 м, флаг Катара), который доставил в Украину 76 430 тонн нефти, добываемой на американском континенте. Порт отправки - Недерленд, Техас», - говорится в сообщении.





В отличие от предыдущих танкеров, которые привозили нефть сорта Bakken, на танкере UMLMA в Украину впервые завезена партия так называемой «легкой техасской» нефти - West Texas Intermediate (WTI). Сырье этой марки используется в основном для производства бензина. На нефть сорта WTI и подобные ей сорта традиционно высокий спрос в США и Китае.