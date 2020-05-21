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У травні та червні пенсіонерів не возитимуть на дачі безкоштовно

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 525

 

Можливо, пільгове перевезення до дачних кооперативів розпочненться у липні або серпні

У травні та червні пенсіонерів не возитимуть на дачні кооперативи безкоштовно, згідно програми «На дачі», яка зазвичай починала працювати з 1 травня. Про це стало відомо 21 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


- Поки що ми дане питання не розглядаємо, далі подивимося, як Кабмін буде регулювати адаптивний карантин після 22 червня, можливо, з липня або з серпня ми даний проєкт все-таки будемо запускати, тому що возити людей треба, - прокоментував мер Кременчука Віталій Малецький.


Запуск програми «На дачі», що фінансується за рахунок міського бюджету, у рамках якої кременчужани з дачними ділянками можуть їх відвідувати, користуючись безкоштовно пільговим автобусом, залежатиме від епідситуації. Відповідне рішення прийматимуть у Кременчуці після 22 червня.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: zaporizhzhya.znaj.ua
Теги: транспорт карантин дачи пенсионеры льготный проезд

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