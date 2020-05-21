Лежали в больнице и сами покупали лекарства? Мэр обещает компенсировать расходы

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 520 Коментарів: 2

Мэр пообещал, что пациентам, которые лечились в стационаре и покупали лекарства за собственные деньги, исполком компенсирует расходы. Это решение распространяется только на кременчужан, и только на тех, которые попали в стационар с коронавирусом или подозрением на коронавирус (пневмонии, бронхиты и др.).







В понедельник «ТелеграфЪ» опубликовал рассказ кременчужанина Сергея, который с пневмонией и подозрением на коронавирус попал в инфекционное отделение больницы «Кременчугской». Несмотря на рассказы руководителя горздрава Максима Середы, что лечение у нас бесплатное, Сергею пришлось самому покупать 95% лекарств, назначенных врачом. Бесплатно ему давали лишь глюкозу и левофлоксацин.

Сергей сохранил чеки, мы их опубликовали.





Руководитель горздрава объяснил, что пациент попал в больничку в неудачное время – его выписали 5 мая, а уже 8 мая в больницах появились все препараты, которые кременчужанин покупал за собственные деньги.



После этого на заседание городского противоэпидемического штаба прозвучал вопрос: будут ли компенсированы из городского бюджета расходы пациентов на такое «бесплатное» лечение?



Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сказал, что принято решение компенсировать расходы пациентов путем выплаты им материальной помощи:





– Медики підготують інформацію про людей, які змушені були купувати окремі ліки за власні кошти, і ми вирішимо це питання шляхом надання матеріальної допомоги на лікування цим людям. Їм треба буде звернутися з заявою і ми за рахунок міського бюджету підтримаємо цих пацієнтів. Їм треба як цей чоловік, зробити ксеропкопії чеків, витрат на лікування, і будемо комісійно, в комісії, де Юрій Васильович та Ольга Петрівна, комісійно вирішувати питання про компенсацію – не всієї суми, можливо, але часткова компенсація буде зроблена, – сказал мэр.









Порядок действий для получения компенсации





Мэр уточнил, что расходы компенсируют только пациентам-кременчужанам – пациентам из районов выплатить компенсацию из кременчугского бюджета не смогут.





Кроме того, речь идет о компенсации расходов пациентам, попавшим в больницу с коронавирусом и пневмониями и бронхитами с подозрением на коронавирус. О других заболеваниях в мэрии не говорили.



Пациент должен написать заявление на имя мэра и приложить к нему ксерокопии чеков на покупку медпрепаратов. Вероятно, понадобится и выписка, подтверждающая факт лечения в стационаре и назначения врача.





Заявления будут направлены на рассмотрение городской комиссии по решению вопросов о предоставлении материальной помощи малообеспеченным слоям населения. Возглавляет её секретарь горсовета Юрий Гриценко. Комиссия определит сумму компенсации по каждому случаю отдельно.



Какие суммы выплатят, неизвестно, но на заседании штаба мэр сказал, что пациенту, потратившему на лекарства 3,5 тысячи гривен, выплатят эти деньги. И пациентке, заплатившей 1700 гривен за препараты, тоже выплатят эту сумму.



ВАЖНО:





Объясняя, почему «бесплатное лечение» коронавируса в Кременчуге очень даже платное, руководитель горздрава Середа пообещал, что теперь врачи будут показывать пациентам весь список препаратов, купленных больницей за деньги городского бюджета (и имеющихся, соответственно, в наличии).



Это важно. Прежде, чем бежать с листом назначений в больничную аптеку, предложите показать вам список медпрепаратов, закупленных больницей за бюджетные деньги. Это позволит вам сэкономить деньги, потому что препараты, за которыми вас посылают в аптеку, вполне могут оказаться в наличии, и их можно попробовать получить бесплатно (условно бесплатно, мы же платим налоги, на которые существуют и больницы, и руководители горздравов, не стоит забывать об этом).





Кстати, несколькими днями раньше, 19 мая, Максим Середе сказал, что 8 мая кременчугские больницы наконец получили заказанные препараты из Национального перечня и теперь всё есть. Есть даже 16 упаковок дорогостоящего тамифлю (озельтамивира).