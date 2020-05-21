Де завтра в Кременчуці не буде світла
Сьогодні, 18:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
22 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Європейська;
- вул. Леонова;
- вул. Залізнична;
- вул. Заміська;
- вул. Чкалова;
- вул. Сєрова;
- пров. Осипенка;
- пров. Веселий;
- пров. Трудовий;
- пров. Героів Бресту;
- пров. Продольний;
- пров. Ланковий;
- вул. Чкалова, 108-179;
- пров. Робітничий;
- пров. Сиваський;
- вул. Ватутіна, 13-48;
- вул. Матросова, 41-48;
- пров. Толстого, 6-15.