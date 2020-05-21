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Де завтра в Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 269

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

22 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Європейська;
  • вул. Леонова;
  • вул. Залізнична;
  • вул. Заміська;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Сєрова;
  • пров. Осипенка;
  • пров. Веселий;
  • пров. Трудовий;
  • пров. Героів Бресту;
  • пров. Продольний;
  • пров. Ланковий;
  • вул. Чкалова, 108-179;
  • пров. Робітничий;
  • пров. Сиваський;
  • вул. Ватутіна, 13-48;
  • вул. Матросова, 41-48;
  • пров. Толстого, 6-15.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго

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