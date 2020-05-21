Новая партия есть, а Шаповалова в ней нет

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 54

Нардеп Шаповалов пока не стал членом новой партии «За майбутнє»

В составе новой партии «За майбутнє» кременчугского нардепа Шаповалва пока нет. Хотя его коллеги по одноименной депгруппе уже получили членство в партии.



В Украине создана новая партия – «За майбутнє». Возглавил её нардеп Игорь Палица, его называют человеком, приближенным к Коломойскому. Также в рядах новой партии оказался нардеп Тарас Батенко – сопредседатель депутатской группы «За майбутнє» в Верховной Раде.







Учредительный съезд партии состоялся 20 мая.



Название новой партии полностью дублирует название одноименной депутатской группы «За майбутнє» в Верховной Раде. Нардеп Шаповалов – член этой депгруппы.





«ТелеграфЪ» спросил помощника нардепа Шаповалова Николая Бокована, стал ли Шаповалов членом партии?



Николай Бокован сообщил, что Юрия Шаповалова приглашали и на учредительный съезд партии, и в её ряды. Но Шаповалов пока не принял окончательное решение, думает.



В депгруппе «За майбутнє» два сопредседателя – Тарас Батенко, который засветился в новой партии «За майбутнє», и Виктор Бондар, лидер партии «Відродження». И Бондаря, и партию «Відродження» связывают с Коломойским, как и лидера новой партии «За майбутнє» Палицу. Возможно, люди Коломойского пойдут на местные выборы – и на выборы мэра Киева – в рядах обеих партий.