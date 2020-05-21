Вишиваний Кременчук: кременчужани вбралися в національне вбрання

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 986 Коментарів: 1

Щороку у третій четвер травня Україна святкує День вишиванки, який цього року припав на 21 травня.









Кременчужани до Дня вишиванки вбралися у національне вбрання. Яскраві, традиційні, вишиті хрестиком або бісером вишиванки замайоріли по вулицях Кременчука. Охочі традиційно приходять на роботу або навчання в українській національній вишитій сорочці, в той час як по всій країні і далеко за її межами проходять святкові ходи і флешмоби. Кременчужани також долучилися до Дня вишиванки й діляться своїми світлинами у соцмережах.









Основна мета Всесвітнього Дня вишиванки в Україні - збереження українських цінностей в культурі носіння національного костюма та їх популяризація серед молоді та населення в цілому.





Поліцейську форму на вишиванки змінили й поліціянти Кременчука.

- Вишиванка — оберіг української душі, а українки — роду берегині. Вродливі, мудрі, сміливі патрульні поліцейські об’єдналися в єдиній ідеї. Для них вишита сорочка символ краси, молодості, національної єдності, згуртованості. Вишиванка # мій_генетичний_код - йдеться у повідомленні.

До Дня вишиванки вдягнули й пам'ятники у Полтаві.