КВБЗ знизить тариф на виробництво тепла і кличе кременчужан на онлайн-слухання

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 401 Коментарів: 1

16 липня о 13:00 годині ПАТ КВБЗ інформуватиме про намір змінити тарифи на виробництво теплової енергії (ТЕЦ підприємства опалює Раківку). Відповідне оголошення розміщене на сайті мерії.





КВБЗ має намір знизити тариф на виробництво тепла, про це ми дізналися з проєкту рішення виконкому Кременчуцької міської ради, опублікованому 9 липня.





Які тарифи на виробництво теплової енергії пропонуються (без ПДВ):

для потреб населення – 929,64 грн/Гкал;

для потреб релігійних організацій – 923,86 грн/Гкал;

для потреб бюджетних організацій – 930,55 грн/Гкал;

для потреб інших споживачів (крім населення) – 953,68 грн/Гкал.

Ці тарифи пропонується встановити на наступний опалювальний сезон: 01.10.2020 р. до 30.09.2021р.





Востаннє тарифи на виробництво тепла для КВБЗ виконком встановлював у січні цього року, і вони на даний час складають (без ПДВ):

для потреб населення – 1 132,00 грн/Гкал;

для потреб релігійних організацій – 1 194,67 грн/Гкал;

для потреб бюджетних організацій – 1 049,83 грн/Гкал;

для потреб інших споживачів (крім населення) – 1 095,65 грн/Гкал.

Таким чином, КВБЗ хоче знизити тарифи для різних категорій споживачів на суми від 117 до 271 грн. КВБЗ є виробником теплової енергії, підприємство продає її КП «Теплоенерго», а вони ведуть розрахунки зі споживачами. Тким чином, тариф на виробництво тепла від ТЕЦ вагонзаводу — одна зі складових тарифу КП «Теплоенерго». Як повідомили в управлінні економіки виконкому, комунальне підприємство теж готує свої розрахунки на зниження розцінок на тепло та гарячу воду на майбутній опалювальний сезон.





Відповідно до наведених розрахунків КВБЗ у проєкті рішення виконкому, основна причина зменшення тарифу — зниження ціни на газ.





Інформування споживачів КВБЗ проведе в режимі онлайн у зв'язку з епідемією коронавірусу.





Заявки для участі в режимі онлайн приймаються до 12:00 год. 15 липня 2020 року в письмовому або електронному вигляді за адресою: 39621 м. Кременчук, вул. Івана Приходька, 139, E-mail: kvsz@kvsz.com.





У заявці повинна бути наведена наступна інформація для реєстрації: прізвище, ім`я, по батькові, адреса проживання, номер телефону.