2 мільйони готівкою та елітні авто: наркоділки з Кременчука організували «бізнес» з правоохоронцями

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 282 Коментарів: 1

Наркоділкам з Кременчука інкримінують створення банди, використання кримінальних коштів і зброї, повідомляє пресслужба поліції.





Нагадаємо, організатора та його спільників затримали у лютому 2020 року під час спільної спецоперації працівників внутрішньої безпеки Національної поліції, детективів слідчого управління Полтавщини та спецпризначенців Полтавської й Дніпропетровської поліції, за процесуального керівництва обласної прокуратури.





Злочинна група кременчужан займалася постачанням, виготовленням й збутом на території Полтавської області канабісу та метамфетаміну. Відносно «боржників» наркобізнесу застосовували фізичний та психологічний тиск, підсилюючи свої погрози вогнепальною зброєю.





Як з’ясувала поліція, до кримінального наркобізнесу були причетні колишні правоохоронці. Спільники налагодили постачання наркотиків з Дніпра та забезпечили діяльність підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини.





Під час санкціонованих судом обшуків за адресами проживання фігурантів, а також в інших приміщеннях і сховищах детективи слідчого управління поліції області вилучили понад 200 зіп-пакетів з метамфетаміном і канабісом, 2 мільйони гривень готівкою та елітні автомобілі.





- Підозри у незаконній діяльності отримали 11 учасників стійкого об’єднання, створеного для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Організовані дії спільників кваліфікують за чотирма статтями Кримінального кодексу України: створення злочинної організації (ст. 255); незаконне придбання, зберігання, перевезення та незаконний збут психотропів, вчинені повторно, злочинною організацією (ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307); використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, для придбання майна та продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306); незаконне придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів (ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 263), - повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Артем Родигін.





Октябрський районний суд Полтави, за клопотанням детективів та процесуального керівника прокуратури, сімох підозрюваних узяв під варту. На часі поліція встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до діяльності злочинної організації.