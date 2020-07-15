2 мільйони готівкою та елітні авто: наркоділки з Кременчука організували «бізнес» з правоохоронцями

Відносно «боржників» наркобізнесу застосовували фізичний та психологічний тиск, підсилюючи свої погрози вогнепальною зброєю
Наркоділкам з Кременчука інкримінують створення банди, використання кримінальних коштів і зброї, повідомляє пресслужба поліції.
Нагадаємо, організатора та його спільників затримали у лютому 2020 року під час спільної спецоперації працівників внутрішньої безпеки Національної поліції, детективів слідчого управління Полтавщини та спецпризначенців Полтавської й Дніпропетровської поліції, за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Злочинна група кременчужан займалася постачанням, виготовленням й збутом на території Полтавської області канабісу та метамфетаміну. Відносно «боржників» наркобізнесу застосовували фізичний та психологічний тиск, підсилюючи свої погрози вогнепальною зброєю.
Як з’ясувала поліція, до кримінального наркобізнесу були причетні колишні правоохоронці. Спільники налагодили постачання наркотиків з Дніпра та забезпечили діяльність підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини.
Під час санкціонованих судом обшуків за адресами проживання фігурантів, а також в інших приміщеннях і сховищах детективи слідчого управління поліції області вилучили понад 200 зіп-пакетів з метамфетаміном і канабісом, 2 мільйони гривень готівкою та елітні автомобілі.
Октябрський районний суд Полтави, за клопотанням детективів та процесуального керівника прокуратури, сімох підозрюваних узяв під варту. На часі поліція встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до діяльності злочинної організації.