Квитків в потязі на Київ стане більше: Укрзалізниця зняла частину обмежень для пасажирів

Укрзалізниця з четверга, 16 липня, почала продавати квитки на 100% місць у вагонах. Про це йдеться в повідомленні компанії.
Рішення поширюється на поїзди далекого прямування, які їдуть з Києва і назад, а також транзитні поїзди через Київ.
Повноцінний продаж квитків відновлено завдяки узгодженню з київською міською державною адміністрацією, уточнили в УЗ.
Відповідно до наказу міністерства охорони здоров'я №39 від 3 липня 2020 року дозволяється перевезення пасажирів в межах 100% місткості вагона.
Перевезення в межах 50% залишається для поїздів в ті регіони, в яких через несприятливу епідемічну ситуацію не прийнято рішення про ослаблення карантину.
Всього зараз курсують близько 60% поїздів далекого прямування і 46% приміських.