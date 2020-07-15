Квитків в потязі на Київ стане більше: Укрзалізниця зняла частину обмежень для пасажирів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 246

Всього зараз курсують близько 60% поїздів далекого прямування і 46% приміських

Укрзалізниця з четверга, 16 липня, почала продавати квитки на 100% місць у вагонах. Про це йдеться в повідомленні компанії.





Рішення поширюється на поїзди далекого прямування, які їдуть з Києва і назад, а також транзитні поїзди через Київ.





Повноцінний продаж квитків відновлено ​​завдяки узгодженню з київською міською державною адміністрацією, уточнили в УЗ.





Відповідно до наказу міністерства охорони здоров'я №39 від 3 липня 2020 року дозволяється перевезення пасажирів в межах 100% місткості вагона.





Перевезення в межах 50% залишається для поїздів в ті регіони, в яких через несприятливу епідемічну ситуацію не прийнято рішення про ослаблення карантину.





Всього зараз курсують близько 60% поїздів далекого прямування і 46% приміських.