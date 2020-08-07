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Кременчук, Здоров'я

Центр громадського здоров’я України розповів, як правильно підготуватися до здачі ПЛР-тесту 

Сьогодні, 15:19 Переглядів: 409

Не рекомендують чистити зуби та жувати гумку

На власній фейсбук-сторінці Центр громадського здоров’я України проінформував, як підготуватися до ПЛР-тестування. ПЛР-дослідження показує наявність чи відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу.


Матеріал для дослідження відбирають медичні працівники або представники мобільних медичних бригад. Вони обов’язково повинні бути у засобах індивідуального захисту.


Більше про те, як правильно відбирати, зберігати та транспортувати зразки для тестування на коронавірус SARS-CoV-2 дивіться у відео:



Для того, щоб правильно підготуватися до ПЛР-тесту, пропонуємо перегляньте інфографіку.


 

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ПЦР тестирование ПЛР тестування
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