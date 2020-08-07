Центр громадського здоров’я України розповів, як правильно підготуватися до здачі ПЛР-тесту 

Не рекомендують чистити зуби та жувати гумку
На власній фейсбук-сторінці Центр громадського здоров’я України проінформував, як підготуватися до ПЛР-тестування. ПЛР-дослідження показує наявність чи відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу.
Матеріал для дослідження відбирають медичні працівники або представники мобільних медичних бригад. Вони обов’язково повинні бути у засобах індивідуального захисту.
Більше про те, як правильно відбирати, зберігати та транспортувати зразки для тестування на коронавірус SARS-CoV-2 дивіться у відео:
Для того, щоб правильно підготуватися до ПЛР-тесту, пропонуємо перегляньте інфографіку.