Масниця: млинці з морозивом у фритюрі
Вчора, 21:01
Переглядів: 143
Незвичайний рецепт з чудовим смаком
Складники:
- 8 тонких млинців
- 2 курячих яйця
- 250 г морозива пломбір
- олія для фритюру
- мигдальні пелюстки для панірування.
Приготування:
- Підготуйте фритюр. Олію налийте в каструлю з товстим дном і поставте на маленький вогонь. Доки гріється олія, підготуйте млинці. На кожен викладіть по столовій ложці пломбіру і загорніть, щоб заховати все морозиво.
- Заготівлю умочіть в яйце, присипте мигдальними пелюстками. Скільки яєць знадобиться — залежить від кількості порцій. 1 яйця вистачить для обсмажування приблизно 4-5 млинців.
- Опустіть згорнутий млинець у розігрітий фритюр і обсмажуйте до золотистої скоринки.
- Перед подачею покладіть десерт на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія. Їжте десерт гарячим, так смачніше!
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.