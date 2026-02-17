Завтра на Полтавщині застосують графік обмеження потужності для промислових підприємств

Вчора, 22:00 Переглядів: 108

У середу, 18 лютого, на Полтавщині з 0.00 до 24.00 буде застосовано графік обмеження потужності (ГОП) для промислових споживачів в обсязі 5 черг. Про це повідомила ПАТ «Полтаваобленерго».

Причиною введення ГОП став дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

У «Полтаваобленерго» закликають керівників підприємств, установ та організацій забезпечити дотримання заданої величини розвантаження відповідно до погодженого Полтавською обласною військовою адміністрацією графіку обмеження потужності на 2025-2026 роки.

— У разі недотримання заданої величини, НЕК «Укренерго» може застосувати графік аварійних відключень споживачів (ГАВ) або графік погодинного відключення електроенергії (ГПВ). Будьте відповідальними, допоможіть енергетикам стабілізувати енергосистему України! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що 18 лютого, «Полтаваобленерго» ввело графіки погодинних відключень електроенергії.

Минулого тижня за підсумками селекторної наради щодо стану енергетики Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Полтавській області нині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням серед усіх регіонів країни.

Ми також повідомляли перелік адрес в Кременчуці, де у середу, 18 лютого, буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть роботи з технічного обслуговування електромереж.

Раніше ми писали, що «Полтаваобленерго» просить жителів Кременчука зменшити споживання електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли перелік адрес в Кременчуці, де у середу, 18 лютого, буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть роботи з технічного обслуговування електромереж.