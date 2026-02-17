Жительку Полтавщини засудили за публікацію даних про мобілізаційні заходи

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 0

Суд призначив жінці п'ять років ув'язнення за перешкоджання мобілізації, але звільнив від відбування покарання з випробувальним строком

Суд у Полтавській області визнав винуватою місцеву жительку, яка поширювала в інтернеті інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

За даними суду, упродовж травня–вересня 2025 році жінка неодноразово публікувала в загальнодоступному чаті Viber повідомлення про пересування працівників територіальних центрів комплектування, поліції та військових у місті Лубни. Такі дописи могли допомагати військовозобов’язаним уникати мобілізації.

28 січня 2026 року обвинувачена визнала свою провину та уклала угоду з прокурором. Суд призначив їй п’ять років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним строком на два роки.

Також суд зобов’язав жінку дотримуватися умов пробації, заборонив виїзд за кордон без дозволу та конфіскував мобільний телефон, з якого вона публікувала повідомлення. Крім того, засуджена перерахувала 5 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України.

Нагадаємо, що на Полтавщині чоловік пропонував «вирішити питання з ТЦК» за 8 тисяч гривень.







