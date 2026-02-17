Синоптики попереджають про ускладнення погоди на Полтавщині

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 135

Метеорологи повідомляють, що 18–19 лютого на Полтавщині очікуються складні погодні умови через вихід циклону з південного заходу.

У північно-західній частині області прогнозують сильний сніг, пориви вітру до 15–20 м/с, хуртовину та сніговий покрив 7–15 см при температурах 4–9 градусів морозу. У південно-східних районах можливий мокрий сніг, дощ, ожеледь та ожеледиця на дорогах, температура коливатиметься від 4 морозу до 1 градуса тепла.

Рівень небезпечності погодних явищ визначено як жовтий. Синоптики наголошують, що це може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних і енергетичних служб.

Нагадаємо, що 16 лютого негода спричинила знеструмлення в майже 70 населених пунктах області.