У Кременчуці судили двох жінок, які напали на неповнолітню: та побила дочку однієї з обвинувачених. Про це стало відомо із вироку Крюківського районного суду від 12 лютого.

Нагадаємо, після того як на дівчину напали та побили 8 підлітків, її мати почала шукати кривдників. Вона зустріла частину компанії, де була одна з однокласниць її доньки.

Відомо, що обвинувачена кілька разів вдарила цю дівчину кулаками та ногами. Експертиза зафіксувала синці та крововиливи: їх кваліфікували як легкі тілесні ушкодженя.

Після цього жінка зі ще однією обвинуваченою силоміць заштовхали дитину до автомобіля, утримували її всередині, забрали мобільний телефон та погрожували їй. Близько 21.00, побачивши працівників поліції на вулиці Республіканській, жінки відпустили дитину.

Суд визнав одну з обвинувачених винною за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі малолітнього, вчинене групою осіб). Іншу — за ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 126 ККУ (умисне завдання удару, що спричинив фізичний біль).

Кожній із жінок призначили по 2 роки позбавлення волі. Додатково вони отримали штрафи по 850 гривень. Водночас суд, врахувавши щире каяття, відсутність попередніх судимостей, позитивні характеристики та сімейні обставини, звільнив їх від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік.

Нагадаємо, після того, як доньку однієї з обвинувачених побили підлітки, та потрапила до лікарні зі струсом мозку.