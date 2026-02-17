ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

Кременчуцька компанія виставила на продаж танкер Nika Spirit, який блокував Керченську затоку

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 306

 

Продати судно хочуть удвічі дорожче, ніж купували

Компанія з Кременчука знову виставила на продаж танкер Nika Spirit, який у 2019 році арештували в порту Ізмаїла. Тепер судно хочуть продати вдвічі дорожче, ніж торік придбали на аукціоні АРМА: стартова ціна нового лота перевищує 12 млн грн. Про це пише видання Інтент.

Аукціон запланований на 5 березня у форматі трираундового англійського торгу.

Як судно опинилося у власності кременчуцької компанії

Раніше Nika Spirit перебувало в управлінні АРМА і було реалізоване навесні 2025 року через відкриті торги. Переможцем стало ТОВ «Альфа Груп 77», яке 9 травня 2025 року перерахувало за актив 6,4 мільйона гривень. Згодом Дніпровський районний суд Києва скасував арешт судна, а наприкінці липня представники компанії в судовому порядку домоглися зняття арешту і з документів, вилучених під час обшуку.

У матеріалах суду зазначали, що документація містить технічні параметри, без яких практично неможливо ані використання судна, ані його транспортування навіть у разі продажу «на метал». Також вказували на складну логістику — зокрема, потребу в дозволах для переходу через Сулінський канал, визначенні лоцманів і буксирів.

За оцінкою незалежного оцінювача, відновлення судна може потребувати щонайменше 20 млн грн інвестицій, тоді як попередня оцінка активу свого часу становила 2,4 млн грн. Фізичний знос судна — 66,8%, функціональний — 80%.

Що відомо про Nika Spirit

Nika Spirit — танкер для перевезення нафтопродуктів, побудований у 1989 році, класу «море-ріка». Раніше він ходив під прапором РФ під назвою Neyma і належав компанії з Краснодарського краю. У липні 2019 року судно заарештували після заходу на ремонт до Ізмаїла.

Саме цей танкер, за даними слідства, використовували для блокування Керченської протоки у листопаді 2018 року під час захоплення російськими військовими українських моряків і кораблів ВМС України.

Після купівлі на аукціоні актив перейшов у власність «Альфа Груп 77» з Кременчука, бенефіціаром якої вказують Віталія Марченка. Тепер компанія знову виставила танкер на продаж — уже з удвічі вищою стартовою ціною. Ймовірно, на рішення вплинули тривалі судові процеси щодо зняття арештів та практичні труднощі з подальшим використанням або переміщенням судна.

Детальніше про справу з танкером

Як пише Радіо Свобода, російський танкер Neyma, перейменований на Nika Spirit, став об'єктом міжнародної уваги після подій у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Тоді судно, за даними українських спецслужб, брало участь у блокуванні проходу українських військових кораблів, що призвело до захоплення 24 моряків і трьох суден ВМС України російськими прикордонниками.

24 липня 2019 року танкер під новим ім’ям Nika Spirit увійшов в український порт Ізмаїл для планового ремонту. Проте українські прикордонники, ідентифікувавши судно за ІМО-номером 8895528 як колишній Neyma, його затримали. СБУ спільно з військовою прокуратурою провела обшук на борту, вилучила документи, бортові журнали та записи радіопереговорів, а також допитала екіпаж. Членів екіпажу було відпущено і повернуто до Росії, оскільки не було визнано причетними до подій 2018 року. ​

Кременчуцька компанія «Альфа груп 77» належить підприємцю Віталію Марченку, якого слідчі з 2023 року підозрювали у створенні організованої групи для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За їх даними, загальна сума завданих збитків державі перевищує понад 100 млн грн.

У групу увійшли кременчуцькі нафтові фірми та підприємства, які були зареєстровані на ім’я раніше знайомих або підшуканих осіб Марченка.

За даними правоохоронців, до створеної групи компаній VMGroup, що фактично керується Марченком, увійшли, зокрема, ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Стандарт Оіл Компані» та ТОВ «Інтерего».

Відповідні нафтові компанії також підозрювали у співпраці з Росією та Республікою Білорусь. За даними спецслужб, підприємці імпортували в Україну через європейські компанії метиловий спирт, який, ймовірно, був виготовлений у РФ та РБ.

У травні цьогоріч Шевченківський районний суд Полтави ухвалив серію рішень про скасування арештів майна компаній. 29 квітня 2025 року суд скасував підозру Віталію Марченку. Після цього адвокати подали низку клопотань, аргументуючи їх тим, що підстави для арештів зникли. 

Суд у кожному рішенні зазначив, що після скасування підозри продовження арештів є необґрунтованим.

Нардеп Шаповалов може бути причетний до постачання російської нафти в Україну — ЗМІ

1
Автор: Яна Гудзь
