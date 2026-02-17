Графік погодинних відключень електроенергії на Полтавщині у середу, 18 лютого

АТ «Полтаваобленерго» повідомило, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у середу, 18 лютого, буде застосовано графік погодинних відключень (ГПВ) електроенергії:

з 00.00 по 06.00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;

з 06.00 по 08.00 - в обсязі 3.5 черг;

з 08.00 по 22.00 - в обсязі 4 черг;

з 22.00 по 23.59 - в обсязі 3,5 черг.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.

Минулого тижня за підсумками селекторної наради щодо стану енергетики Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Полтавській області нині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням серед усіх регіонів країни.

