Полтавська облрада замовила телепослуги на майже 600 тисяч гривень

Полтавська обласна рада уклала договір із телеканалом «ІРТ» на 599 тис. грн для висвітлення роботи депутатів і громад. Передбачено щонайменше 1040 хвилин ефіру. Це в рази менше, ніж фінансування КТРК у Кременчуці
16 лютого Полтавська обласна рада уклала договір на надання телепослуг для висвітлення роботи депутатів та успішних практик територіальних громад області. Про це повідомляє видання «Новини Полтавщини».
Єдиним учасником тендеру стало ТОВ «Телерадіокомпанія «Інформаційно-рекламне телебачення-Полтава»» (телеканал «ІРТ»), яке й отримало перемогу. Загальна вартість послуг — 599 664 гривень з ПДВ, що еквівалентно приблизно 576,6 гривень за одну хвилину ефірного часу. За договором телеканал має забезпечити не менше 1040 хвилин програм.
До завдань підрядника входить підготовка інформаційно-аналітичної програми тривалістю щонайменше 15 хвилин, створення відеозаставок та анонсів, їх показ у ефірі, публікація матеріалів на сайті та соцмережах, а також ведення архіву відео з наданням записів за запитом обласної ради.
Програма матиме аналітичний формат: телеканал проводитиме прямі включення, зйомку на місцях подій, готуватиме тематичні ролики та інфографіку, а також залучатиме експертів. Глядачі зможуть долучатися до ефіру телефоном.
Нагадаєємо, що на фінансування комунальної телерадіокомпанії в Кременчуці (КТРК) міська влада планує витратити 28 млн 324 тис. грн.
це в 47 раз дорожче, ніж фінансування обласного телебачення.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.