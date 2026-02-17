Полтавська облрада замовила телепослуги на майже 600 тисяч гривень

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 60

Полтавська обласна рада уклала договір із телеканалом «ІРТ» на 599 тис. грн для висвітлення роботи депутатів і громад. Передбачено щонайменше 1040 хвилин ефіру. Це в рази менше, ніж фінансування КТРК у Кременчуці