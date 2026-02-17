На Полтавщині зафіксували витік стічних вод із каналізаційної насосної станції

Під час перевірки на території Полтавщини екоінспектори виявили витік стічних вод із каналізаційної насосної станції на земельну ділянку в селі Розсошенці. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Центрального округу.

Фахівці провели бстеження 16 лютого у відповідь на звернення Щербанівської сільської ради. Витік зафіксували за адресою: с. Розсошенці, вул. Джерельна.

Під час огляду території фахівці відібрали проби ґрунту для проведення інструментально-лабораторних досліджень з метою встановлення факту можливого забруднення. У разі його підтвердження результати аналізів буде передано до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування.

