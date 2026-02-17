ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави» — рік роботи, рік дії, рік відповідальності.
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавсщині судили чоловіка, який здавав позиції військових у Маріуполі

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 142

 

Чоловіка визнали винним у сприянні терористичній організації та поширенні комуністичної символіки у Facebook

На Полтавщині судили чоловіка, який здавав росіянам позиції українських військових у Маріуполі. Про це йдеться у вироку Кобеляцького районного суду від 12 лютого 2026 року.

За матеріалами справи, у березні 2022 року обвинувачений через мобільний застосунок Lite (Facebook) надіслав повідомлення представниці ДНР, яку слідство називає «уповноваженою з прав людини в ДНР». У повідомленнях, за даними суду, були вказані місця розташування вогневих позицій українських сил у Маріуполі.

Окремо суд встановив, що чоловік із жовтня 2021 року розміщував на своїй сторінці у Facebook фрагмент гімну УРСР та зображення із забороненою радянською символікою — зокрема серпом і молотом та п’ятикутною зіркою.

Обвинувачений своєї вини у скоєному не визнав. У суді він заявляв, що писав адресатці лише для того, аби знайти рідних у Маріуполі, а символіку називав частиною «особистого щоденника» та посилався на свободу слова. Також стверджував, що його телефон могли змінити правоохоронці. Суд ці доводи відхилив, зазначивши, що вину підтверджують протоколи огляду телефона, свідчення та інші матеріали.

Покарання суд призначив окремо: 10 років за «злив» українських позицій і співпрацю з ДНР та 2 роки за поширення радянської символіки. Остаточно чоловіка засудили до 10 років ув'язнення. Строк відбування покарання рахуватимуть із 5 березня 2022 року — дати затримання. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що житель Горішніх Плавнів «зливав» інформацію про військові частини Полтавщини.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: pokrovsk.city
Теги: ЗСУ Співпраця суд вирок суду
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх