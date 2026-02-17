На Полтавсщині судили чоловіка, який здавав позиції військових у Маріуполі

Чоловіка визнали винним у сприянні терористичній організації та поширенні комуністичної символіки у Facebook

На Полтавщині судили чоловіка, який здавав росіянам позиції українських військових у Маріуполі. Про це йдеться у вироку Кобеляцького районного суду від 12 лютого 2026 року.

За матеріалами справи, у березні 2022 року обвинувачений через мобільний застосунок Lite (Facebook) надіслав повідомлення представниці ДНР, яку слідство називає «уповноваженою з прав людини в ДНР». У повідомленнях, за даними суду, були вказані місця розташування вогневих позицій українських сил у Маріуполі.

Окремо суд встановив, що чоловік із жовтня 2021 року розміщував на своїй сторінці у Facebook фрагмент гімну УРСР та зображення із забороненою радянською символікою — зокрема серпом і молотом та п’ятикутною зіркою.

Обвинувачений своєї вини у скоєному не визнав. У суді він заявляв, що писав адресатці лише для того, аби знайти рідних у Маріуполі, а символіку називав частиною «особистого щоденника» та посилався на свободу слова. Також стверджував, що його телефон могли змінити правоохоронці. Суд ці доводи відхилив, зазначивши, що вину підтверджують протоколи огляду телефона, свідчення та інші матеріали.

Покарання суд призначив окремо: 10 років за «злив» українських позицій і співпрацю з ДНР та 2 роки за поширення радянської символіки. Остаточно чоловіка засудили до 10 років ув'язнення. Строк відбування покарання рахуватимуть із 5 березня 2022 року — дати затримання.

