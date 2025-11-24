Житель Горішніх Плавнів «зливав» інформацію про військові частини Полтавщини

На етапі досудового розслідування чоловік перебуває під вартою

Житель Горішніх Плавнів «зливав» через месенджер невідомій особі, імовірно, росіянину, інформацію про базування військової частини на Полтавщині. Про це стало відомо із ухвали Шевченківського райсуду Полтави від 12 листопада 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що підозрюваним у справі є уродженець Дніпра, який, імовірно, проживає в Горішніх Плавнях.

Відомо, що цьогоріч у квітні чоловік у месенджері телеграм сконтактував із невідомою особою та після спілкування вирішив зібрати та передати їй інформацію про базування військових частин у регіоні.

Так 29 травня 2025 року підозрюваний поїхав із Горішніх Плавнів у село Великий Тростянець на Полтавщині, аби зняти на відео відкриту ділянку місцевості поблизу тамтешньої військової частини та зафіксувати відповідні координати.

Зібрану інформацію того ж дня чоловік у телеграмі передав невстановленій особі, з якою підтримував спілкування.

Справу суд розглядає за ч.2 ст.114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану).

17 вересня обвинуваченому повідомили про підозру та взяли під варту строком на 60 діб. Ухвалою суду у листопаді запобіжний захід чоловікові продовжили до 17 грудня 2025 року.

Досудове розслідування у справі проводить Управління Служби безпеки України у Полтавській області.

