На Полтавщині судитимуть трьох чоловіків за незаконне виробництво рідин для електронних сигарет

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 132

Під час обшуків у чоловіків виявили усе необхідне для виготовлення й пакування заправки для електронних сигарет

На Полтавщині працівники Бюро економічної безпеки викрили трьох чоловіків, які організували підпільне виробництво рідин для електронних сигарет. Про це повідомили у пресслужбі Територіального управлінні БЕБ у Полтавській області.

За даними слідства, виробництво діяло у Полтаві без будь-яких дозволів та ліцензій. Готову продукцію збували по всій Україні, відправляючи замовлення поштою. Клієнтів залучали через телеграм-канал і сайт.

Під час розслідування провели низку обшуків, зокрема за місцем виготовлення рідин. Правоохоронці вилучили обладнання для їх виробництва, хімічну сировину, тару, етикетки та готову продукцію. На все вилучене майно накладено арешт.

Трьом підозрюваним інкримінують незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів, учинені групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України).

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура, оперативний супровід — Управління СБУ в Полтавській області.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці БЕБівці викрили підпільне виробництво контрафактних сигарет: вилучено обладнання та товарів на 47 млн грн.