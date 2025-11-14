У Кременчуці викрили підпільне виробництво контрафактних сигарет: вилучено обладнання та товарів на 47 млн грн

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 171

Правоохоронці провели шість обшуків у приміщеннях, пов’язаних із діяльністю нелегального цеху

У Кременчуці прикордонники спільно з детективами Бюро економічної безпеки Чернівецької області викрили дві промислові лінії з незаконного виробництва контрафактних сигарет українських та молдовських брендів. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

Масштабні слідчі дії проводили у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення підакцизних товарів та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.

Правоохоронці, за силової підтримки мобільного прикордонного загону «ДОЗОР», провели шість обшуків у Кременчуці за адресами, пов'язаними з діяльністю злочинної групи.

Під час обшуків виявили та вилучили:

2 промислові лінії для виготовлення сигарет;

обладнання для термічної обробки та подрібнення тютюнової сировини;

близько 38 тонн тютюну;

близько 180 тис. одиниць поліграфії для виготовлення пачок;

тютюновий папір, пакувальну плівку, станок для набивання гільз;

190 тис. марок акцизного податку (їх справжність перевірятимуть експерти);

готівку: 79 300 доларів, 6 250 євро та 60 тис. грн;

мобільні телефони, ноутбук, апаратний криптогаманець, чорнову документацію.