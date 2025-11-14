Олена Шуляк
Надзвичайні новини

У Кременчуці викрили підпільне виробництво контрафактних сигарет: вилучено обладнання та товарів на 47 млн грн

Сьогодні, 10:21

 

Правоохоронці провели шість обшуків у приміщеннях, пов’язаних із діяльністю нелегального цеху

У Кременчуці прикордонники спільно з детективами Бюро економічної безпеки Чернівецької області викрили дві промислові лінії з незаконного виробництва контрафактних сигарет українських та молдовських брендів. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

Масштабні слідчі дії проводили у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення підакцизних товарів та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.

 

Правоохоронці, за силової підтримки мобільного прикордонного загону «ДОЗОР», провели шість обшуків у Кременчуці за адресами, пов'язаними з діяльністю злочинної групи.

Під час обшуків виявили та вилучили:

  • 2 промислові лінії для виготовлення сигарет;

  • обладнання для термічної обробки та подрібнення тютюнової сировини;

  • близько 38 тонн тютюну;

  • близько 180 тис. одиниць поліграфії для виготовлення пачок;

  • тютюновий папір, пакувальну плівку, станок для набивання гільз;

  • 190 тис. марок акцизного податку (їх справжність перевірятимуть експерти);

  • готівку: 79 300 доларів, 6 250 євро та 60 тис. грн;

  • мобільні телефони, ноутбук, апаратний криптогаманець, чорнову документацію.

У складських приміщеннях також вилучили понад 500 ящиків контрафактних сигарет та понад 6 тис. літрів алкогольних напоїв.

Під час слідчих дій у приміщеннях перебували 14 осіб, залучених до роботи підпільного цеху.

За попередніми підрахунками, вартість вилученого обладнання, сировини та готової продукції становить близько 47 млн грн.

Правоохоронці встановлюють всіх причетних та канали збуту контрафактної продукції. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині детективи БЕБ викрили підпільне виробництво рідин для електронних сигарет: трьом чоловікам повідомили про підозру.


Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Держприкордонслужба
Теги: сигарети підпільний цех прикордонники БЕБ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

