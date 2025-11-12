ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині викрили підпільне виробництво рідин для електронних сигарет: трьом чоловікам повідомили про підозру

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 147

 

Щоквартальний товарообіг незаконного бізнесу сягав понад 2 мільйони гривень

У Полтаві правоохоронці викрили групу осіб, яка незаконно виготовляла та продавала рідини для електронних сигарет без відповідних ліцензій. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури та Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, троє місцевих жителів упродовж 2024–2025 років облаштували у центрі Полтави нелегальне виробництво рідин для вейпів. Продукцію продавали через телеграм-канал та інтернет-сайт, надсилаючи замовлення поштовими відправленнями клієнтам по всій Україні.

Орієнтовний товарообіг «бізнесу» складав понад 2 млн грн на квартал.

 

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних і в приміщенні, де виготовляли продукцію, детективи БЕБ та співробітники СБУ вилучили:

  • сировину та обладнання для виробництва,

  • понад 4 тисячі фасованих флаконів із готовими рідинами,

  • документи фінансово-господарської діяльності.

Вартість вилученого майна оцінюють у понад 1 мільйон гривень. На все майно накладено арешт.

 

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч.2 ст. 28, ч. ч.1,2 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, влітку на Полтавщині викрили продаж нелегальних вейпів та тютюну на 1,8 млн грн.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Прокуратура Полтавщини
Вверх