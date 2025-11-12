На Полтавщині викрили підпільне виробництво рідин для електронних сигарет: трьом чоловікам повідомили про підозру

У Полтаві правоохоронці викрили групу осіб, яка незаконно виготовляла та продавала рідини для електронних сигарет без відповідних ліцензій. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури та Бюро економічної безпеки.
За даними слідства, троє місцевих жителів упродовж 2024–2025 років облаштували у центрі Полтави нелегальне виробництво рідин для вейпів. Продукцію продавали через телеграм-канал та інтернет-сайт, надсилаючи замовлення поштовими відправленнями клієнтам по всій Україні.
Орієнтовний товарообіг «бізнесу» складав понад 2 млн грн на квартал.
Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних і в приміщенні, де виготовляли продукцію, детективи БЕБ та співробітники СБУ вилучили:
сировину та обладнання для виробництва,
понад 4 тисячі фасованих флаконів із готовими рідинами,
документи фінансово-господарської діяльності.
Вартість вилученого майна оцінюють у понад 1 мільйон гривень. На все майно накладено арешт.
Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч.2 ст. 28, ч. ч.1,2 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, влітку на Полтавщині викрили продаж нелегальних вейпів та тютюну на 1,8 млн грн.
