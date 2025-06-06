На Полтавщині викрили продаж нелегальних вейпів та тютюну на 1,8 млн грн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1

Детективи Бюро економічної безпеки завершили розслідування справи щодо незаконної торгівлі електронними сигаретами, рідинами до них та тютюном для кальянів. Про це повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що підпільний бізнес організував житель Дніпра. Він завозив продукцію без сертифікатів та дозволів. У Полтаві товар реалізовували дві жінки та чоловік.

Під час обшуків детективи вилучили:

15,5 тис. електронних сигарет,

понад 7,5 тис. флаконів із рідинами,

майже 900 банок з тютюном для кальянів.

Орієнтовна вартість вилученого — 1,8 млн грн. На товар наклали арешт.

Трьом полтавцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 КК України — у створенні організованої групи для зберігання, збуту та транспортування нелегальних підакцизних товарів. Справу передали до суду.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці Полтавщини спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили сорокарічного мешканця Полтави, який організував продаж фальсифікованих тютюнових виробів.