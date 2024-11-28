На Полтавщині викрили злочинну схему продажу фальсифікованих цигарок

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Під час обшуку на складі правоохоронці вилучили понад 2,5 тисячі пачок цигарок

Правоохоронці Полтавщини спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили сорокарічного мешканця Полтави, який організував продаж фальсифікованих тютюнових виробів. Про це 28 листопада повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Як діяла схема

За попередньою інформацією, чоловік купував цигарки без марок акцизного податку через телеграм-канал. Потім він збував їх на території Полтави та області.

Під час обшуку на складі правоохоронці вилучили понад 2,5 тисячі пачок цигарок. Орієнтовна вартість вилученого становить 257 тисяч гривень.

Слідчі дії та юридичні наслідки

На майно фігуранта наклали арешт. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Досудове розслідування триває за ч.1 ст.199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання або ввезення в Україну з метою продажу товарів без марок акцизного податку).

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити всі обставини справи та причетних осіб.

Нагадаємо, що троє кременчужан, які нелегально торгували цигарками, постануть перед судом.