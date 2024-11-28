Мер Кременчука заявив, що у школах немає генераторів, бо після журналістських розслідувань грантодавці затримують допомогу місту

Також Малецький після перемоги пообіцяв цикл розслідувань на КТРК про місцевих журналістів та редакції
28 листопада мер Кременчука Віталій Малецький під час засідання міськвиконкому заявив, що у школах немає генераторів, бо після публікацій про нього і місцеву владу у ЗМІ, грантодавці затримують гуманітарну допомогу місту.
Також він пообіцяв після перемоги цикл розслідувань в ефірі Комунальної телерадіокомпанії (КТРК), фінансування якої також є предметом журналістських розслідувань і кримінальних справ, цикл матеріалів про місцевих журналістів та редакції, які критикували владу, та про те, як це вплинуло на надання гуманітарної допомоги Кременчуку.
Цікаво, що міського голову більше дратує факт існування критичних матеріалів, а не їх предмет.
Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» заявив у поліцію про образи та погрози від мера Віталія Малецького. Конфлікт почався на початку серпня після публікації матеріалу про групу підприємців, які постачають генератори місту та скуповують комунальне майно. Після цієї статті міський голова на сесії міськради натякнув, що «жителі Кривушанської громади можуть дати трубою по пальцях» за такі публікації.
Також нещодавно ми публікували про те, як приміщення «Евріки» віддали в оренду за 2 тис. грн, а далі дали добро на продаж. А також писали про те, якому бізнесу вдається викупати комунальне майно за ціною малосімейок.
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