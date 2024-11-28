Мер Кременчука заявив, що у школах немає генераторів, бо після журналістських розслідувань грантодавці затримують допомогу місту

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 164

Також Малецький після перемоги пообіцяв цикл розслідувань на КТРК про місцевих журналістів та редакції

28 листопада мер Кременчука Віталій Малецький під час засідання міськвиконкому заявив, що у школах немає генераторів, бо після публікацій про нього і місцеву владу у ЗМІ, грантодавці затримують гуманітарну допомогу місту.

— А якщо ви хочете поговорити про це, пані Олена Сємьонова, я б вам радив почати простих речей. Перестати брехати у своїй газеті й після цього, можливо, наші партнери, які читають газети з публікаціями про мене і про міську владу, й на пів року відкладають розгляди виділення місту Кременчуку зовнішнього фінансування грантового, допоможуть нам швидше придбати генератори для класів, — сказав мер.

Також він пообіцяв після перемоги цикл розслідувань в ефірі Комунальної телерадіокомпанії (КТРК), фінансування якої також є предметом журналістських розслідувань і кримінальних справ, цикл матеріалів про місцевих журналістів та редакції, які критикували владу, та про те, як це вплинуло на надання гуманітарної допомоги Кременчуку.

Цікаво, що міського голову більше дратує факт існування критичних матеріалів, а не їх предмет.