«Кременчуцький Телеграф» заявив у поліцію про образи та погрози від мера Віталія Малецького

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 276

Щораз, коли міський голова буде вдаватися до такої поведінки, ми реагуватимемо в межах чинного законодавства

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» подала заяву до поліції, щодо образ і погроз від міського голови Кременчука Віталія Малецького на адресу журналістів. Про це повідомила головна редакторка видання Леся Лазоренко на своїй сторінці у Facebook.

Конфлікт почався на початку серпня після публікації матеріалу про групу підприємців, які постачають генератори місту та скуповують комунальне майно. Після цієї статті міський голова почав робити погрозливі висловлювання на адресу журналістів.

«На черговій сесії, після публікації матеріалу про закупівлю генераторів, Віталій Малецький знову обговорював і засуджував журналістів, натякаючи, що «жителі Кривушанської громади можуть дати трубою по пальцях» за такі публікації», — каже редакторка.

Редакція звернулася до правоохоронних органів із заявою про погрози, оскільки не має наміру залишати безкарними спроби принизити роль незалежних ЗМІ у демократичному суспільстві та готова реагувати на подібні випадки в межах чинного законодавства.

«З тим, як наші правоохоронці та суди розглядають справи, на швидкий результат ми не сподіваємось. Як і взагалі на результат. Але кожен раз, коли міський голова буде вдаватися до образ чи погроз, ми будемо реагувати в межах чинного законодавства. Він має відповідати за свої слова», — пише Леся Лазоренко.

Полтавська представниця Інституту масової інформації намагалася отримати коментар від пресслужби Кременчуцької міської ради, але отримала відповідь, що для отримання коментаря необхідно подати письмовий запит.

Пресслужба Кременчуцької поліції повідомила їй, що заяву від «Кременчуцького Телеграфа» зареєстровано, і протягом доби буде прийнято процесуальне рішення щодо цієї заяви.