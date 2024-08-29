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У Полтаві врятували понад дві сотні кажанів які «мігрували» у квартиру

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 0

 Наразі триває сезон міграції «рудих вечірниць»

28 серпня у Полтаві врятували понад 200 кажанів, які потрапили у скляний блок та у квартиру через відчинені вікна, повідомили в Українському центрі реабілітації рукокрилих.

Перший виклик на порятунок рукокрилих надійшов через call-центр центру реабілітації. Частина кажанів застрягла між склом у вікнах одного з будинків, і для їх визволення волонтери залучили поліцію, рятувальників та представників обласної військової адміністрації.

Того ж вечора до однієї з квартир у Полтаві залетіло ще 200 рукокрилих через відчинені вікна. Спеціалісти відразу відпустили їх на волю, оскільки тварини добре орієнтуються в темряві.

Наразі триває сезон міграції «рудих вечірниць» — кажанів, які з серпня до вересня переміщуються з лісів до міських територій на зимівлю.

Повідомляйте про знахідки кажанів та отримуйте консультації спеціалістів за телефоном 066-305-98-95 (гаряча лінія Українського центру реабілітації рукокрилих).

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Автор: Руслана Горгола
Теги: кажан мігранти Полтава
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