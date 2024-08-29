Діти-учасники міської програми реабілітації з Горішніх Плавнів побували з екскурсією в Черкасах

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 78 Партнерський проєкт

З одноденною екскурсією в Черкасах в серпні побували 47 осіб із Горішніх Плавнів. Серед них діти, які відвідують Кременчуцький центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю в рамках цільової програми міської ради Горішніх Плавнів, та молодь з особливими потребами. Їх супроводжували батьки, спортсмен-плавець, випускник школи No 1 Ростислав Колокот, керівниця програми Любов Хиль. Кошти на поїздку були виділені Благодійним фондом Полтавського ГЗК та підприємцем Сергієм Сіваком.

Екскурсія розпочалася з відвідин «Храму Білого Лотоса», побудованого у 1990-х роках черкаськими ентузіастами-прихильниками буддійського вчення — послідовниками школи кунг-фу «Ша-Фут-Фань». Прообразом споруди, за словами представників спільноти, є буддійський храм у Лаосі. За інформацією з різних джерел, це найбільша релігійна споруда буддистів в Україні.

«Дракони на флюгерах, високі кам’яні стіни, загнуті догори дахи — у міру наближення до храму стираються межі реальності, — ділиться враженнями Любов Хиль. — Ви потрапляєте у світ зовсім іншої культури, інших традицій та іншого світосприйняття. «Храм Білого Лотосу» — місце бойових мистецтв та, безумовно, архітектурна прикраса Черкас, яка височіє на дніпровських пагорбах. Нас радо прийняли, екскурсовод пані Оксана розповіла багато цікавого про історію створення храму, філософію буддизму та єдиноборства».

Затим відбулася екскурсія до зоопарку. За словами організаторки, це був подарунок дітям від його директора Євгенія Вана, який очолює установу 16 років.

«Черкаський зоопарк уперше відкрився для відвідувачів 1 травня 1979 року, тож цьогоріч йому виповнилося 45 років.Він входить у сімку зоопарків загальнодержавного значення України та є єдиним, де утримують отруйних тварин. Протягом останніх років у зоопарку дещо зменшили кількість тварин задля того, аби збільшити площу для перебування звірів і побудувати нові вольєри. Екскурсовод пані Вікторія розповіла, що тут представлено близько 250 видів тварин. Із них 75% належать до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги», — зауважила Любов Хиль.

Як розповідають учасники поїздки, екскурсовод здивувала дітей розповіддю про павукоподібних і плазунів, кумедних приматів, зокрема, лемурів, біля вольєрів з якими діти провели найбільше часу, спостерігаючи за поведінкою тварин. Привернули увагу екскурсантів павільйони із папугами, які охоче демонструють яскраве розкішне пір’я, та пеліканами, вольєр із рідкісними хижими птахами: орланами, степовими орлами, пугачами. Також діти побачили амурську тигрицю, вовків і ведмедів, одомашнених тварин різних видів. Аліна Верещагіна, мама учасника поїздки Анатолія Верещагіна, дуже вдячна за подорож.

«Ця екскурсія — ковток свіжого повітря для нас і наших дітей, — наголосила вона. — Чудові краєвиди за вікном автобуса, сучасне, красиве місто Черкаси, знайомство з буддійським храмом, східною культурою, різноманіттям тваринного світу в зоопарку — все порадувало і надихнуло нас. Ми дуже задоволені поїздкою. Вдячні всім, хто дотичний до такого гарного подарунка для наших дітей».

Галина Борщер, бабуся 13-річної учасниці програми Єви Борщер, зазначила, що «подорож до Черкас — враження на все життя».

«Ми досі знаходимося в полоні вражень від побаченого й почутого. Розповідаємо з Євою навперебій родичам і знайомим про нашу поїздку. Дякуємо за позитивні емоції усім, хто допомагав та організовував цю незабутню подорож», — підсумувала співрозмовниця.