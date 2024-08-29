Діти-учасники міської програми реабілітації з Горішніх Плавнів побували з екскурсією в Черкасах

З одноденною екскурсією в Черкасах в серпні побували 47 осіб із Горішніх Плавнів. Серед них діти, які відвідують Кременчуцький центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю в рамках цільової програми міської ради Горішніх Плавнів, та молодь з особливими потребами. Їх супроводжували батьки, спортсмен-плавець, випускник школи No 1 Ростислав Колокот, керівниця програми Любов Хиль. Кошти на поїздку були виділені Благодійним фондом Полтавського ГЗК та підприємцем Сергієм Сіваком.
Екскурсія розпочалася з відвідин «Храму Білого Лотоса», побудованого у 1990-х роках черкаськими ентузіастами-прихильниками буддійського вчення — послідовниками школи кунг-фу «Ша-Фут-Фань». Прообразом споруди, за словами представників спільноти, є буддійський храм у Лаосі. За інформацією з різних джерел, це найбільша релігійна споруда буддистів в Україні.
Затим відбулася екскурсія до зоопарку. За словами організаторки, це був подарунок дітям від його директора Євгенія Вана, який очолює установу 16 років.
Як розповідають учасники поїздки, екскурсовод здивувала дітей розповіддю про павукоподібних і плазунів, кумедних приматів, зокрема, лемурів, біля вольєрів з якими діти провели найбільше часу, спостерігаючи за поведінкою тварин. Привернули увагу екскурсантів павільйони із папугами, які охоче демонструють яскраве розкішне пір’я, та пеліканами, вольєр із рідкісними хижими птахами: орланами, степовими орлами, пугачами. Також діти побачили амурську тигрицю, вовків і ведмедів, одомашнених тварин різних видів. Аліна Верещагіна, мама учасника поїздки Анатолія Верещагіна, дуже вдячна за подорож.
Галина Борщер, бабуся 13-річної учасниці програми Єви Борщер, зазначила, що «подорож до Черкас — враження на все життя».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.