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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині мотоцикліст врізався у відбійник і загинув

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 202

 

Правоохоронці встановлюють обставини аварії

Сьогодні, 29 серпня, близько 10.20 на трасі Київ-Харків-Довжанський у межах Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 37-річний водій мотоцикла Forte Defender під час руху врізався у металевий відбійник. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Нині правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, днями у Миргородському районі п’яний мотоцикліст врізався в дерево — чоловіка із травмами ушпиталили.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП мотоцикліст загиблий поліція
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