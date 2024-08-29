На Полтавщині мотоцикліст врізався у відбійник і загинув

Сьогодні, 29 серпня, близько 10.20 на трасі Київ-Харків-Довжанський у межах Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, 37-річний водій мотоцикла Forte Defender під час руху врізався у металевий відбійник. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Нині правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події.
Нагадаємо, днями у Миргородському районі п’яний мотоцикліст врізався в дерево — чоловіка із травмами ушпиталили.
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