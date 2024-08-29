На Кременчуччині найбільше подорожчали яйця та газ, а подешевшали — овочі

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Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення чи завищення цін

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 29 серпня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчало яйця та автогаз, а подешевшали овочі борщового набору, гречка та олія.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, більшість сезонних овочів, ягід та фруктів не підпадають під моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

яйця — на 0,55 грн за десяток;

автогаз — на 0,35 грн за літр.

подешевшали:

капуста — на 3,42 грн за кг;

картопля — на 1,95 грн за кг;

буряк — на 1,50 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 0,75 грн за кг;

морква — на 0,43 грн за кг;

крупа гречана — на 0,30 грн за кг;

олія соняшникова — на 0,10 грн за літр.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари у місті.