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Кременчук, Споживач

На Кременчуччині найбільше подорожчали яйця та газ, а подешевшали — овочі

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 155

 

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення чи завищення цін

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 29 серпня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчало яйця та автогаз, а подешевшали овочі борщового набору, гречка та олія.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, більшість сезонних овочів, ягід та фруктів не підпадають під моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

  • яйця — на 0,55 грн за десяток;
  • автогаз — на 0,35 грн за літр.

подешевшали:

  • капуста — на 3,42 грн за кг;
  • картопля — на 1,95 грн за кг;
  • буряк — на 1,50 грн за кг;
  • цибуля ріпчаста — на 0,75 грн за кг;
  • морква — на 0,43 грн за кг;
  • крупа гречана — на 0,30 грн за кг;
  • олія соняшникова — на 0,10 грн за літр.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари у місті.

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На Полтавщині дешевшає сало та овочі, а риба дорожчає — Полтавська ОВА 

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Автор: Віктор Крук
Теги: моніторинг цін Держпродспоживслужба Кременчуцький район Кременчуцька РВА ціни
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