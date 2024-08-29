На Полтавщині у річці потонув чоловік — поліція

У річці Решетилівської громади потонув чоловік. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, 27 серпня вони отримали інформацію про зникнення 42-річного місцевого чоловіка. Востаннє його бачили поблизу водойми ще у неділю, 25 серпня.
Пошуки тривали понад добу — учора його тіло знайшли у річці.
Ситуацію коментує Анатолій Сєбєлєв, тимчасовий виконувач обов’язків начальника сектору поліцейської діяльності № 1 у Решетилівці:
Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, на минулому тижні з Ворскли у Кобеляках дістали потопельника.
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