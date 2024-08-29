На Полтавщині у річці потонув чоловік — поліція

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 226

У річці Решетилівської громади потонув чоловік. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 27 серпня вони отримали інформацію про зникнення 42-річного місцевого чоловіка. Востаннє його бачили поблизу водойми ще у неділю, 25 серпня.

Пошуки тривали понад добу — учора його тіло знайшли у річці.

Ситуацію коментує Анатолій Сєбєлєв, тимчасовий виконувач обов’язків начальника сектору поліцейської діяльності № 1 у Решетилівці:

Отримавши повідомлення про зникнення чоловіка, до пошуків залучили весь особовий склад поліції Решетилівщини. На жаль, 28 серпня його виявили у річці Говтва без ознак життя. Для встановлення причини смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на минулому тижні з Ворскли у Кобеляках дістали потопельника.