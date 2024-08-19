З Ворскли у Кобеляках дістали потопельника

Сьогодні, 20:18 Переглядів: 183

Тіло направили на судово-медичну експертизу для з'ясування причини смерті

17 серпня близько 21.00 в місті Кобеляки в річці Ворскла знайшли чоловіка без ознак життя, про це повідомила пресслужба поліції.

Під час слідчих дій поліціянти встановили, що загиблим виявився 41-річний місцевий мешканець. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 25 липня під час відпочинку на водоймі в селі Кишеньки Полтавського району загинув 59-річний чоловік.