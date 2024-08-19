Де у Кременчуці у вівторок не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 20 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00 с. Потоки

просп. Полтавський, 277, 279

вул. Горліса-Горського, 3, 5, 7. З 6.00 до 18.00 пров. Братів Майбородів, 2-5

пров. Василя Барки, 9, 11, 24

пров. Гостомельський, 2-24

вул. Алітуська, 1-3

вул. Козацька, 19-46

вул. Університетська, 1-5

просп. Лесі Українки, 6, 115-121. З 8.00 до 17.00 б-р Українського Відродження, 7-15

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

пр. 2-й Кохнівський, 3-10

пр. 3-й Кохнівський, 4-18

пр. Ополченський, 6-14

просп. Лесі Українки, 11, 102, 104, 110, 118

просп. Полтавський, 5-44/2, 119-157, 34-48

пров. Деповський, 1-23

пров. Гарматний, 3-22

пров. Житлобудівний, 2/34-16

пров. Житлобудівний, 3-20/11

пров. Калиновий, 1-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

пров. Межовий, 9,23

пров. Новогеоргіївський, 10А

пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

пров. Сковороди, 2-8

пров. Столярний, 20-39, 32-57

пров. Ударний, 2Б-16

пров. Фізкультурний, 1А-22

туп. 1-й Деповський, 3-8

туп. 1-й Парковий, 3-8

туп. 2-й Деповський, 3-7

туп. 2-й Парковий, 3-8/2

вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Вагонна, 10-32

вул. Вільної України, 3-14

вул. Гайдамацька, 80

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

вул. Квартальна, 2А

вул. Козацька, 61/31-94А

вул. Кохнівська, 63-108

вул. Миколи Кучми, 1/4-54, 43-72

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Платухіна, 3-23

вул. Полковника Оксанченка, 2

вул. Редутна, 27-37/14, 77/2,87/26

вул. Республіканська, 65А, 67, 69, 71, 98-138

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9

вул. Університетська, 22Б, 27, 29/5

вул. Чумацький Шлях, 87-123

вул. Щаслива, 2-40

вул. Експресівська, 1-48.

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