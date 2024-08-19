Де у Кременчуці у вівторок не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 20 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00
- с. Потоки
- просп. Полтавський, 277, 279
- вул. Горліса-Горського, 3, 5, 7.
З 6.00 до 18.00
- пров. Братів Майбородів, 2-5
- пров. Василя Барки, 9, 11, 24
- пров. Гостомельський, 2-24
- вул. Алітуська, 1-3
- вул. Козацька, 19-46
- вул. Університетська, 1-5
- просп. Лесі Українки, 6, 115-121.
З 8.00 до 17.00
- б-р Українського Відродження, 7-15
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18
- пр. Ополченський, 6-14
- просп. Лесі Українки, 11, 102, 104, 110, 118
- просп. Полтавський, 5-44/2, 119-157, 34-48
- пров. Деповський, 1-23
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Житлобудівний, 2/34-16
- пров. Житлобудівний, 3-20/11
- пров. Калиновий, 1-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пров. Межовий, 9,23
- пров. Новогеоргіївський, 10А
- пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
- пров. Сковороди, 2-8
- пров. Столярний, 20-39, 32-57
- пров. Ударний, 2Б-16
- пров. Фізкультурний, 1А-22
- туп. 1-й Деповський, 3-8
- туп. 1-й Парковий, 3-8
- туп. 2-й Деповський, 3-7
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Вагонна, 10-32
- вул. Вільної України, 3-14
- вул. Гайдамацька, 80
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
- вул. Квартальна, 2А
- вул. Козацька, 61/31-94А
- вул. Кохнівська, 63-108
- вул. Миколи Кучми, 1/4-54, 43-72
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Платухіна, 3-23
- вул. Полковника Оксанченка, 2
- вул. Редутна, 27-37/14, 77/2,87/26
- вул. Республіканська, 65А, 67, 69, 71, 98-138
- вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
- вул. Університетська, 22Б, 27, 29/5
- вул. Чумацький Шлях, 87-123
- вул. Щаслива, 2-40
- вул. Експресівська, 1-48.
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