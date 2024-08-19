Комунальні підприємства Горішніх Плавнів працюють заради забезпечення надійності роботи в зимовий період

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 112 Партнерський проєкт

КВП «Теплоенерго» міста Горішні Плавні продовжує виконувати планові заходи з підготовки до зими. Завершено часткову реконструкцію п’яти центральних теплових пунктів (ЦТП), що працюють від котелень міста, теплообмінника на ЦТП мікрорайону № 10. Триває підготовка до встановлення когенераційної газопоршневої установки на центральній котельні.

Наприкінці липня КВП «Теплоенерго» відновило подачу гарячої води на місто, для всіх своїх споживачів.

«Горішні Плавні — одне з небагатьох міст в Україні, яке в міжопалювальний період надає таку послугу», — зазначив директор підприємства Павло Сніжко.

Він повідомив, що виникало особливо багато питань щодо підготовки центральних теплових пунктів до роботи під час відключень електроенергії.

Працівниками підприємства виконувалася часткова реконструкція цих об’єктів — п’яти ЦТП нашого міста. Серед них чотири теплові пункти в мережі центрального опалення від центральної міської котельні та один ЦТП — від котельні мікрорайону № 15. Виконано великий обсяг робіт із заміни запірної арматури, яка вичерпала всі терміни експлуатації.

«Це дуже важливо на перспективу. Особливо те, що пов’язано з можливими відключеннями електроенергії й перебоями в роботі енергосистем, — наголосив Павло Сніжко. — Також на ЦТП завершено реконструкцію частини трубопроводів зі збільшенням їхнього діаметра. Вважаю, що КП відносно успішно провело запуск подачі гарячої води, без значних аварійних ситуацій. Майже 98% споживачів отримують гарячу воду».

Робота КВП «Теплоенерго» щодо підготовки теплового господарства до роботи в опалювальний період продовжується.

«Придбано необхідне обладнання, яке знаходиться на складах підприємства», — зауважив Павло Сніжко.

За його словами, цьогоріч більше уваги приділяється заміні зношених трубопроводів гарячого водопостачання на нові. Завершено роботи в мікрорайоні №10. Зокрема, виконано модернізацію одного теплообмінника, яка забезпечить зменшення гідравлічного опору і підвищення якості послуги з гарячого водопостачання. Також виконані роботи із заміни частини мереж гарячого водопостачання й опалення в районі двох житлових будинків по вул. Добровольського.

З 10 серпня, повідомив Павло Сніжко, за дорученням міського голови Дмитра Бикова, підприємство розпочинає «додаткову, але дуже актуальну роботу». Мова йде про забезпечення «пунктів незламності» в дитячому садку «Золота рибка» та школі № 6 тепловою енергією у випадку припинення подачі електроенергії та газу на місто.

«З цією метою будемо використовувати два твердопаливні котли котельні 15-го мікрорайону, які працюють на біологічному паливі, зокрема, пелетах з лушпиння соняшника. Зараз схема подачі теплової енергії на ці два об’єкти, яку розробляють спеціалісти «Теплоенерго», вже майже готова, — повідомив директор КВП. — На найближчій сесії міської ради планується затвердити рішення про виділення підприємству коштів на придбання ще одного генератора потужністю 132 кВт для котельні 15-го мікрорайону. Усі заплановані роботи маємо виконати до початку опалювального періоду».

Також, за словами очільника КВП, планується виконати заміну старого зношеного трубопроводу опалення в мікрорайоні No 6. Кілька ділянок трубопроводів опалення й гарячої води буде замінено на вводах в окремих житлових багатоповерхових будинках. Водночас триває реалізація проєкту із забезпечення автономності роботи насвипадок тривалих відключень електроенергії на центральній котельні міста, яка забезпечує опаленням 86% споживачів міста. Проведено конкурсні торги із придбання когенераційної газопоршневої установки. Комплект обладнання мають доправити з Євросоюзу орієнтовно в середині жовтня. Зараз виконуються проєктні роботи щодо його монтажу, підключення до газоводу середнього тиску. Когенераційна газопоршнева установка забезпечуватиме 1 МВт електроенергії на потреби міської котельні. У випадку блекауту це дасть можливість запустити насоси і подати теплоносій на місто в повному обсязі.

Павло Сніжко наголосив на важливості своєчасної оплати комунальних послуг.

«Плата за отримані послуги є основним джерелом надходжень «Теплоенерго», що дозволяє здійснювати підприємству виплату заробітної плати працівникам, сплачувати податки, розраховуватись за спожиті енергоносії, закуповувати паливно-мастильні матеріали, своєчасно виконувати модернізацію виробничої бази. Усі мають своєчасно платити за спожиті послуги. Підприємство не повинно мати тягар у вигляді боргів з боку споживачів, — наголосив директор КВП. — Незважаючи на всі складнощі сьогодення, впевнений, що ми зробимо все залежне від нас, щоб добре підготуватися до опалювального сезону».