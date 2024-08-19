Комунальні підприємства Горішніх Плавнів працюють заради забезпечення надійності роботи в зимовий період

КВП «Теплоенерго» міста Горішні Плавні продовжує виконувати планові заходи з підготовки до зими. Завершено часткову реконструкцію п’яти центральних теплових пунктів (ЦТП), що працюють від котелень міста, теплообмінника на ЦТП мікрорайону № 10. Триває підготовка до встановлення когенераційної газопоршневої установки на центральній котельні.
Наприкінці липня КВП «Теплоенерго» відновило подачу гарячої води на місто, для всіх своїх споживачів.
Він повідомив, що виникало особливо багато питань щодо підготовки центральних теплових пунктів до роботи під час відключень електроенергії.
Працівниками підприємства виконувалася часткова реконструкція цих об’єктів — п’яти ЦТП нашого міста. Серед них чотири теплові пункти в мережі центрального опалення від центральної міської котельні та один ЦТП — від котельні мікрорайону № 15. Виконано великий обсяг робіт із заміни запірної арматури, яка вичерпала всі терміни експлуатації.
Робота КВП «Теплоенерго» щодо підготовки теплового господарства до роботи в опалювальний період продовжується.
За його словами, цьогоріч більше уваги приділяється заміні зношених трубопроводів гарячого водопостачання на нові. Завершено роботи в мікрорайоні №10. Зокрема, виконано модернізацію одного теплообмінника, яка забезпечить зменшення гідравлічного опору і підвищення якості послуги з гарячого водопостачання. Також виконані роботи із заміни частини мереж гарячого водопостачання й опалення в районі двох житлових будинків по вул. Добровольського.
З 10 серпня, повідомив Павло Сніжко, за дорученням міського голови Дмитра Бикова, підприємство розпочинає «додаткову, але дуже актуальну роботу». Мова йде про забезпечення «пунктів незламності» в дитячому садку «Золота рибка» та школі № 6 тепловою енергією у випадку припинення подачі електроенергії та газу на місто.
Також, за словами очільника КВП, планується виконати заміну старого зношеного трубопроводу опалення в мікрорайоні No 6. Кілька ділянок трубопроводів опалення й гарячої води буде замінено на вводах в окремих житлових багатоповерхових будинках. Водночас триває реалізація проєкту із забезпечення автономності роботи насвипадок тривалих відключень електроенергії на центральній котельні міста, яка забезпечує опаленням 86% споживачів міста. Проведено конкурсні торги із придбання когенераційної газопоршневої установки. Комплект обладнання мають доправити з Євросоюзу орієнтовно в середині жовтня. Зараз виконуються проєктні роботи щодо його монтажу, підключення до газоводу середнього тиску. Когенераційна газопоршнева установка забезпечуватиме 1 МВт електроенергії на потреби міської котельні. У випадку блекауту це дасть можливість запустити насоси і подати теплоносій на місто в повному обсязі.
Павло Сніжко наголосив на важливості своєчасної оплати комунальних послуг.
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