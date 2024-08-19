Завтра графік погодинних знеструмлень застосовуватимуть з 16.00 (доповнено)

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Знеструмлюватимуть по одній і по дві черги

Завтра, 20 серпня, знову застосовуватимуть графіки погодинних знеструмлень.

Як повідомила пресслужба Укренерго, з 16.00 до 17.00 і з 22.00 до 24.00 знеструмлюватимуть одну чергу, а з 17.00 до 22.00 — дві.

Доповнено 19.05:

Як повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго», вимикатимуть світло споживачам за графіками:

з 16.00 по 17.00 кількість одночасно застосованих черг — 1 (обсяг розвантаження 45 МВт);

з 17.00 по 22.00 кількість одночасно застосованих черг — 2 (обсяг розвантаження 90 МВт);

з 22.00 по 23.59 кількість одночасно застосованих черг — 1 (обсяг розвантаження 45 МВт).

Ознайомитися з графіком можна ТУТ.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 серпня, графіки знеструмлень застосовують з 18.00.