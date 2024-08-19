Завтра, 20 серпня, знову застосовуватимуть графіки погодинних знеструмлень.
Як повідомила пресслужба Укренерго, з 16.00 до 17.00 і з 22.00 до 24.00 знеструмлюватимуть одну чергу, а з 17.00 до 22.00 — дві.
Як повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго», вимикатимуть світло споживачам за графіками:
Ознайомитися з графіком можна ТУТ.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 серпня, графіки знеструмлень застосовують з 18.00.
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