Укренерго змістило графік погодинних знеструмлень на годину (уточнено, доповнено)

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 315

Укренерго змістило графік погодинних знеструмлень на пів години. Про це о 15.11 повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».

Світло вимикатимуть з 17.30 до 21.30, тоді як раніше планували вимикати з 17.00 до 21.00.

Доповнено:

Як о 17.05 повідомила пресслужба «Полтаваобленерго», тепер світло планують вимикати з 18.00 до 21.30.

Ознайомитися з ним можна ТУТ.

Нагадаємо, заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук попереджала про те, що з наступного тижня в Україні можуть повернутися до застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Це пов’язано зі спекотною погодою, внаслідок чого зростає споживання електроенергії.