Укренерго змістило графік погодинних знеструмлень на пів години. Про це о 15.11 повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».
Світло вимикатимуть з 17.30 до 21.30, тоді як раніше планували вимикати з 17.00 до 21.00.
Як о 17.05 повідомила пресслужба «Полтаваобленерго», тепер світло планують вимикати з 18.00 до 21.30.
Ознайомитися з ним можна ТУТ.
Нагадаємо, заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук попереджала про те, що з наступного тижня в Україні можуть повернутися до застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Це пов’язано зі спекотною погодою, внаслідок чого зростає споживання електроенергії.
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