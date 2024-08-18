19 серпня на Полтавщині вимикатимуть світло — обленерго

Вчора, 17:52 Переглядів: 2 280 Коментарів: 1

19 серпня у Полтавській області планують застосовувати графік погодинного відключення світла. Про це повідомили на сайті АТ «Полтаваобленерго».

Він діятиме з 17.00 до 21.00. Світло вимикатимуть через дефіцит електричної потужності та з метою запобігання порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України, розповіли в обленерго.

Нагадаємо, заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук попереджала про те, що з наступного тижня в Україні можуть повернутися до застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Це пов’язано зі спекотною погодою, внаслідок чого зростає споживання електроенергії.