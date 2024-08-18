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19 серпня на Полтавщині вимикатимуть світло — обленерго

Вчора, 17:52 Переглядів: 2 280 Коментарів: 1

Графік діятиме протягом кількох годин у другій половині доби

19 серпня у Полтавській області планують застосовувати графік погодинного відключення світла. Про це повідомили на сайті АТ «Полтаваобленерго». 

  

Він діятиме з 17.00 до 21.00. Світло вимикатимуть через дефіцит електричної потужності та з метою запобігання порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України, розповіли в обленерго.

Нагадаємо, заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук попереджала про те, що з наступного тижня в Україні можуть повернутися до застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Це пов’язано зі спекотною погодою, внаслідок чого зростає споживання електроенергії.

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Автор: Телеграф Джерело фото: pixabay.com
Теги: ГПВ
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Коментарі: 1

743
1
Туся:
Вчора, 22:27

та не дуже вже так спекотно. знову продавати за кордон будемо а ми посидимо і в темряві


3 1

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