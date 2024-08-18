Справи Левів отримають новий імпульс, а Стрільцям посміхнеться фортуна: гороскоп на 19-25 серпня

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 706

ОВЕН (21.03-20.04).

Основнi плани починайте реалiзовувати з середи. А на початку тижня прагнiть не потрапляти в конфлiктнi ситуацiї, не допускайте перенапруження. Краще займiться наведенням ладу в справах i вдома. З середи немає нiяких обмежень, якщо ви плануєте почати нову справу, змiнити роботу, вирушити в поїздку або оформити вiдносини. Зустрiчi з друзями, активний вiдпочинок i важливi домашнi заходи краще здiйснити у суботу, а в недiлю уникайте ризикованих вчинкiв.

Сприятливi днi: 21, 23; несприятливi: 20.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05).

Вiвторок — кращий день на цьому тижнi, щоб зробити великi придбання. Ви можете вкласти грошi iншим, бiльш вдалим для вас способом. В середу добре займатися оформленням документiв, союзiв або приступати до нової справи. Партнерськi вiдносини i їхнi перспективи будуть весь цей час в центрi вашої уваги. Намагайтеся розiбратися — якi можливостi з тих, що зараз з`являються у вашому життi, є найбiльш перспективними, i починайте дiяти.

Сприятливi днi: 23; несприятливi: 21.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06).

Подiї у вiвторок можуть внести у вашi плани якiсь змiни. Якщо несподiвано з`явиться нова пропозицiя або додаткова робота — не вiдмовляйтеся. Особливо сприятливi тенденцiї для тих, хто вчиться або працює у сферi iнформацiї i зв`язку. Здоров`я продовжує залишатися для вас однiєю з важливих тем. Зараз ви легко можете пiдхопити iнфекцiю. Попереду у вас виключно активний перiод, бережiть сили.

Сприятливi днi: 20, 25; несприятливi: 22.

РАК (22.06-22.07).

Прагнiть знаходитися в центрi подiй, щоб не пропустити сприятливий шанс полiпшити свої дiловi або особистi перспективи. Оптимальними днями для найбiльш важливих заходiв будуть вiвторок i середа, а у вихiднi краще зайнятися менш значущими, але корисними справами. З початком нового мiсяця в органiзмi активiзуються процеси накопичення поживних речовин. Тим, хто стурбований проблемою зайвої ваги, з середи корисно буде сiсти на дiєту.

Сприятливi днi: 21, 25; несприятливi: немає.

ЛЕВ (23.07-23.08).

Особистi справи одержують новий iмпульс. В середу важлива подiя може вiдбутися у вашiй сiм`ї або прийде iнформацiя про новi перспективи для когось з родичiв. Це сприятливий перiод для вирiшення питань, пов`язаних з житлом — переїздом, купiвлею. Але до середи можливi конфлiкти з родичами, особливо, зi старшими членами сiм`ї. Подумайте, може хтось потребує знакiв уваги вiд вас або матерiальної допомоги.

Сприятливi днi: 24; несприятливi: 21.

ДIВА (24.08-23.09).

Зараз ви готовi «гори скрутити», лише б досягти поставлених цiлей. Якщо у вас в планах було навчання або iнший варiант дiяльностi, де ви б могли розраховувати на розширення кола зв`язкiв, то середа — кращий день, мабуть, у всьому роцi, для цiєї мети. За потреби можна планувати i вiзити до рiзних iнстанцiй. Особливо, якщо до цього вам нiяк не вдавалося просунути якесь питання, що цiкавить вас. Ви можете розраховувати на везiння i в iнших темах.

Сприятливi днi: 23, 25; несприятливi: 22.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10).

Ключовим днем тижня буде вiвторок. Робiть все, щоб розширити свої перспективи, вирiшити матерiальнi питання. Розташування зiрок створює сприятливi передумови для комфортного спiлкування; зустрiчi i знайомства цього дня можуть виявитися доленосними. Якщо вам хочеться внести якiсь змiни в свiй iмiдж — смiливо приступайте. Результати вас порадують. Але не залишайте важливих справ на вихiднi. Вас чекають несподiванi повороти в справах i вiдносинах.

Сприятливi днi: 19; несприятливi: немає.

СКОРПIОН (24.10-22.11).

З вiвторка можна розраховувати на прорив у справах i вихiд на новий рiвень. Розташування планет дарує вам рiдкiсний шанс почати щось з чистого аркуша. Якщо на цьому тижнi поступить пропозицiя, її варто прийняти. Це стосується i роботи за сумiсництвом. Зараз вам не до вiдпочинку i розваг, проте любов як i ранiше буде в числi прiоритетних тем. Все повинно вдаватися, але прагнiть не допускати перенапруження, iнакше можливi нервовi зриви.

Сприятливi днi: 20, 23; несприятливi: 25.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12).

Ви пiдiйшли до переломного моменту в розвитку подiй цього року. Все, що вас стримувало, залишається у минулому. Поступово ви вiдчуєте, що Колесо Фортуни обернулося у вашу сторону. Вiвторок i середа — сприятливi днi для працевлаштування, оголошення про свої рiшення дiловим i близьким партнерам, крупних придбань. Але обережнiсть не зашкодить у вихiднi — в особистому життi вас чекають сюрпризи.

Сприятливi днi: 25; несприятливi: 19.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01).

Вiдносини усерединi групи, де проходить ваша дiяльнiсть або навчання, можуть розкритися з нової, цiкавiшої для вас сторони. Це можуть бути i новi фiнансовi перспективи або початок службового роману. У вiвторок i середу є сенс вирiшити свої питання в рiзних iнстанцiях. А з четверга бiльше часу придiлiть особистим справам та iнтересам. Домашня робота не йтиме на лад, не затiвайте генеральних прибирань. Сприятливi днi: 20, 23; несприятливi: 22.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02).

На цей тиждень краще нiчого не планувати. У понедiлок i вiвторок займайтеся тiльки нагальними справами i потурбуйтеся про те, щоб виглядати якомога привабливiше. В середу спробуйте зорiєнтуватися у мiнливих обставинах. Якщо поступить пропозицiя — погоджуйтеся. З`ясувати деталi зможете пiзнiше. У особистому життi поки краще нiчого не мiняти. На вихiднi не плануйте важливих справ в будинку, але тримайте холодильник повним — несподiвано в будинку можуть з`явитися гостi.

Сприятливi днi: 23; несприятливi: 25.

РИБИ (20.02-20.03).

Понедiлок — сприятливий час для одноденного посту. Цього дня можна звiльнятися вiд шкiдливих звичок. Крупнi покупки плануйте на вiвторок. З цього тижня ви можете розраховувати на хорошi новини у сферi своєї основної дiяльностi. Поговорiть з начальством про пiдвищення зарплатнi, але не вiдкладайте цю розмову на останнi днi тижня. Якщо у вiвторок ви одержите несподiвану пропозицiю i вона вам сподобається — погоджуйтеся.

Сприятливi днi: 21, 23; несприятливi: 19.